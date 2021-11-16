Перемога року: Україна обіграла Боснію та пройшла в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 (відео)

Головна команда країни завершила відбірковий цикл на ЧС-2022 на мажорній ноті, посівши друге місце в групі. Команда Петракова зіграє в стикових матчах за право потрапити до фінальної частини турніру.

У боснійському Зениці завершився матч відбірного циклу чемпіонату світу з футболу між збірними Боснії та Герцеговини й України.

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Для того, щоб вийти з групи та поборотися за вихід на чемпіонат світу в стикових матчах, команді Олександра Петракова була потрібна лише перемога. І не просто перемога, а з умовою, що в паралельному матчі Фінляндія не зробить диво та не обіграє збірну Франції.

Пояснювати цінність перемоги над Боснією футболістам збірної України не потрібно. І хоча місцеві трибуни освистували національний Гімн України, це не дезорієнтувало підопічних Петракова. Вже з перших хвилин українці обложили штрафний майданчик господарів, але атакували переважно з дальньої дистанції. Але складалося відчуття, що збірна України ще грає проти Болгарії — удари Малиновського, Зінченка та Ярмоленка були видовищними, але неточними.

Боснія та Герцеговина більшу частину часу в першому таймі відбивалася, але наприкінці ледь не покарала гостей за розслабленість в обороні: Бущан дивом витяг м'яч після удару з ближньої дистанції. Так Боснія розіграла одне з нечисленних стандартних положень, але "гол у роздягальню" їм забити не вдалося.

Другу половину активніше розпочали гості, і тиск приніс свої плоди. Атака лівим флангом завершилася прострілом у воротарську площу, де Андрій Ярмоленко пропустив м'яч, але відвернув голкіпера та захисників. А ось Олександр Зінченко в дотик розстріляв порожні ворота – 1:0.

Для Боснії цей гол змінив малюнок гри. Господарі пішли вперед, але потрапили в пастку: збірна України організувала швидку атаку, яка завершувалася ефектним виходом віч-на-віч Артема Довбика з голкіпером господарів. Нападник легко обіграв суперника, вразивши ближній кут, – це 2:0 і серйозна заявка на вихід із групи.

Українцям вдалося утримати переможний рахунок, тоді як у паралельному матчі Фінляндія — Франція команда Дідьє Дешама здобула перемогу з рахунком 2:0. Голи забивали Карім Бензема та Кіліан Мбаппе. Це означає, що Україна посіла друге місце в групі та пробилася в плей-офф кваліфікації, матчі якого відбудуться 24-25 та 28-29 березня 2022 року. Суперник збірної України визначиться згодом.

ЧС-2022. Відбірковий цикл.

Боснія — Україна — 0:2 (0:0)

Голи : 0:1, Зінченко, 58; 0:2, Довбик, 79.