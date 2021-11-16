Победа года: Украина обыграла Боснию и прошла в плей-офф квалификации на ЧМ-2022 (видео)

Главная команда страны завершила отборочный цикл на ЧМ-2022 на мажорной ноте, заняв второе место в группе. Команда Петракова сыграет в стыковых матчах за право попасть в финальную часть турнира.

В боснийском Зенице завершился матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными Боснии и Герцеговины и Украины.

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Для того, чтобы выйти из группы и побороться за выход на чемпионат мира в стыковых матчах, команде Александра Петракова была нужна только победа. И не просто победа, а с условием, что в параллельном матче Финляндия не произведет чудо и не обыграет сборную Франции.

Объяснять ценность победы над Боснией футболистам сборной Украины было не нужно. И хотя местные трибуны освистывали национальный Гимн Украины, это не дезориентировало подопечных Петракова. Уже с первых минут украинцы взяли в осаду штрафную площадь хозяев, но атаковали преимущественно с дальней дистанции. Но складывалось ощущение, что сборная Украины все еще играет против Болгарии — удары Малиновского, Зинченко и Ярмоленко были зрелищными, но неточными.

Босния и Герцеговина большую часть времени в первом тайме отбивалась, но в концовке чуть не наказала гостей за расслабленность в обороне: Бущан чудом вытащил мяч после удара с ближней дистанции. Так Босния разыграла одно из немногочисленных стандартных положений, но "гол в раздевалку" им забить не удалось.

Вторую половину активнее начали гости и давление принесло свои плоды. Атака левым флангом завершилась прострелом во вратарскую площадь, где Андрей Ярмоленко пропустил мяч, но отвлек голкипера и защитников. А вот Александр Зинченко в касание расстрелял пустые ворота — 1:0.

Для Боснии этот гол изменил рисунок игры. Хозяева пошли вперед, но попали в ловушку: сборная Украины организовала быструю атаку, которая завершалась эффектным выходом один на один Артема Довбика с голкипером хозяев. Нападающий легко обыграл соперника, поразив ближний угол — это 2:0 и серьезная заявка на выход из группы.

Украинцам удалось удержать победный счет, в то время, как в параллельном матче Финляндия — Франция команда Дидье Дешама одержала победу со счетом 2:0. Голы забивали Карим Бензема и Килиан Мбаппе. Это означает, что Украина заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф квалификации, матчи которого состоятся 24-25 и 28-29 марта 2022 года. Соперник сборной Украины определится позже.

ЧМ-2022. Отборочный цикл.

Босния — Украина — 0:2 (0:0)

Голы: 0:1, Зинченко, 58; 0:2, Довбик, 79.