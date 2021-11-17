"За три місяці постарів років на п'ять" — тренер збірної України Олександр Петраков

Підбиваючи підсумки групового етапу відбору на чемпіонат світу, головний тренер збірної України розповів про труднощі, з якими зіткнувся на чолі команди.

Виконувач обов'язків тренера збірної України Олександр Петраков на пресконференції після переможного матчу з Боснією та Герцеговиною підбив підсумки відбіркового циклу. Запис пресконференції опублікував канал "Профутбол Digital".

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Петраков не приховував емоцій, сказав, що дуже задоволений тим, що збірна пробилася до плей-оф ЧС-2022. "Вітаю всіх уболівальників України, всю країну. Нехай усі сьогодні як слід відсвяткують!" — сказав тренер.

Після матчу Петраков не хотів обговорювати якісь окремі епізоди протистояння із боснійською командою. "Щодо власне матчу, то гра була нервовою, я цього очікував. Чесно сказати, не хочу зараз говорити про гру. Головне — результат", — сказав Петраков, також зазначивши хорошу гру футболістів, які вийшли на заміну.

"Якби Довбик забив третій, коштував би вже $10 млн"

Головний тренер збірної України виділив нападника Артема Довбика, який забив другий гол у матчі та міг забивати третій. Тренер пожартував про те, що якби гравець "Дніпра-1" уразив ворота суперника ще раз, то виріс би в ціні, і його трансферна вартість уже становила б $10 млн. До речі, гольову передачу нападнику віддав Микола Шапаренко, який також вийшов на поле у другому таймі.

Петраков також нагадав журналістам про успіхи юніорської та молодіжної збірних України. Українські юнаки обіграли португальців, а збірна U-21 була сильнішою за Сербію. Обидві команди пройшли до елітного раунду з перших місць.

До речі, сам Петраков вигравав із молодіжною збірною України Чемпіонат світу, який проходив у Польщі у 2019 році.

Найскладніші місяці у футбольній біографії тренера

Підбиваючи підсумки відбору на Чемпіонат світу, що відбудеться наступного року в Катарі, Петраков сказав, що робота в збірній далася йому непросто.

"Ці три місяці — найскладніші у моєму футбольному житті. За цей час я, напевно, постарів років на п'ять. Але дуже задоволений зараз!" — сказав тренер, пояснивши, що вже звик до цієї нової ролі.

Разом із тим, Петраков наполягає, що поки що зроблено лише півсправи, оскільки попереду "важкі ігри на виліт із сильними суперниками".

"Але ми нікого не боїмося, ми хочемо поїхати в Катар. Хто б не потрапив у плей-оф, думаю, обіграємо та поїдемо в Катар", — сказав тренер національної збірної.

Пляшку вина — тренеру збірної Франції

Збірна України пройшла в наступний етап відбору і через незалежні від неї обставини — завдяки збірній Франції, яка була не мотивована щодо результату, але все ж таки обіграла команду Фінляндії і до того ж у виїзному матчі, які зазвичай даються складніше, ніж домашні.

Петракова на пресконференції запитали, чи головному тренеру збірної Франції варто відправити пляшку вина, на що він відповів, що щонайменше варто відправити телеграму зі словами подяки за виявлену порядність.

"Рахунок 0:2 — несправедливий", — тренер Боснії та Герцеговини

Зі свого боку тренер збірної Боснії та Герцеговини поскаржився на несправедливість підсумкового рахунку в грі з Україною. "Думаю, сьогодні ми провели непогану гру. Збірна не мала програвати з таким рахунком. У нас були можливості для взяття воріт суперника. Так, були помилки, але були й хороші відрізки. Суть тому, що результат несправедливий".

Раніше Фокус повідомляв, що у матчах плей-оф збірна України може зіграти проти нинішнього чи попереднього чемпіона Європи. Наразі вже відомі всі команди, які братимуть участь у боротьбі за вихід на ЧС-2022 у матчах на вибуття. Суперником України може стати Португалія, Італія, Шотландія, Швеція чи Уельс.