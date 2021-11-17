"За три месяца постарел лет на пять" — тренер сборной Украины Александр Петраков

Подводя итоги группового этапа отбора на чемпионат мира, главный тренер сборной Украины рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во главе команды.

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции после победного матча с Боснией и Герцеговиной подвел итоги отборочного цикла. Запись пресс-конференции опубликовал канал Профутбол Digital.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Петраков не скрывал эмоций, сказал, что очень доволен тем, что сборная пробилась в плей-офф ЧМ-2022. "Поздравляю всех болельщиков Украины, всю страну. Пусть все сегодня как следует отпразднуют!", — сказал тренер.

После матча Петраков не хотел обсуждать какие-то отдельные эпизоды противостояния с боснийской командой. "Что касается самого матча, то игра была нервной, я этого ожидал. Честно сказать, не хочу сейчас говорить про игру. Главное — результат", — сказал Петраков, также отметив хорошую игру футболистов, вышедших на замену.

"Если бы Довбик забил третий, стоил бы уже $10 млн"

Главный тренер сборной Украины выделил нападающего Артема Довбика, который забил второй гол в матче и мог забивать третий. Тренер пошутил о том, что если бы игрок "Днепра-1" поразил ворота соперника еще раз, то вырос бы в цене, и его трансферная стоимость уже бы составляла $10 млн. К слову, голевую передачу нападающему отдал Николай Шапаренко, также вышедший на поле во втором тайме.

Петраков также напомнил журналистам об успехах юниорской и молодежной сборных Украины. Украинские юноши обыграли португальцев, а сборная U-21 была сильнее Сербии. Обе команды прошли в элитный раунд с первых мест.

К слову, сам Петраков выигрывал с молодежной сборной Украины Чемпионат мира, проходивший в Польше в 2019 году.

Самые сложные месяцы в футбольной биографии тренера

Подводя итоги отбора на Чемпионат мира, который состоится в следующем году в Катаре, Петраков сказал, что работа в сборной далась ему непросто.

"Эти три месяца — самые сложные в моей футбольной жизни. За это время я, наверное, постарел лет на пять. Но очень доволен сейчас!" — сказал тренер, объяснив, что уже привык к этой новой роли.

Вместе с тем, Петраков настаивает, что пока еще сделано только полдела, поскольку впереди "тяжелые игры на вылет с сильными соперниками.

"Но мы никого не боимся, мы хотим поехать в Катар, Кто бы ни попался в плей-офф, думаю, обыграем и поедем в Катар", — сказал тренер национальной сборной.

Бутылку вина — тренеру сборной Франции

Сборная Украины прошла в следующий этап отбора и в силу независящих от нее обстоятельств — благодаря сборной Франции, которая была не мотивирована в отношении результата, но все же обыграла команду Финляндию и притом в выездном матче, которые обычно даются сложнее, чем домашние.

Петракова на пресс-конференции спросили, следует ли главному тренеру сборной Франции отправить бутылку вина, на что он ответил, что по меньшей мере следует отправить телеграмму со словами благодарности за проявленную порядочность.

"Счет 0:2 — несправедлив", — тренер Боснии и Герцеговины

В свою очередь, тренер сборной Боснии и Герцеговины посетовал на несправедливость итогового счета в игре с Украиной. "Думаю, сегодня мы провели неплохую игру. Сборная не должна была проигрывать с таким счетом. У нас были возможности для взятия ворот соперника. Да, были ошибки, но были и хорошие отрезки. Суть том, что результат несправедлив".

Ранее Фокус сообщал, что в матчах плей-офф сборная Украины может сыграть против нынешнего или предыдущего чемпиона Европы. Сейчас уже известны все команды, которые будут участвовать в борьбе за выход на ЧМ-2022 в матчах на выбывание. Соперником Украины может стать Португалия, Италия, Шотландия, Швеция или Уэльс.