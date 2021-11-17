Италия или Португалия: с кем сыграет Украина в плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу может сыграть против действующего или бывшего чемпиона Европы.

Стал известен состав участников плей-офф раунда квалификации на чемпионат мира по футболу.

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Сборная Украины, добывшая путевку в последнем матче против сборной Боснии и Герцеговины (2:0), при жеребьевке будет в числе несеяных команд.

Всего в плей-офф раунде примут участие 12 сборных: 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две лучшие из Лиги наций.

Участники плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Сеяные:

Португалия

Шотландия

Италия

Россия

Швеция

Уэльс

Несеяные:

Турция

Польша

Северная Македония

Украина

Австрия

Чехия

Таким образом, соперниками сборной Украины могут стать действующие чемпионы Европы — сборная Италии или же их предшественники, победители Евро-2016, сборная Португалии. Что касается сборной России, то с этим соперником, вероятно, украинская команда будет разведена.

12 команд разыграют между собой только три путевки на чемпионат мира в Катаре. Соревнования пройдут в формате полуфинала и финала, по одному матчу. Игры запланированы на 24-25 и 28-29 марта 2022 года.

Жеребьевка плей-офф раунда состоится 26 ноября в Цюрихе.

Напомним, что сборная Украины лишь в последнем туре группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022 смогла занять второе место. В матче Босния и Герцеговина — Украина, команда Александра Петракова одержала победу со счетом 2:0. Положительный результат украинской сборной обеспечили голы Александра Зинченко и Артема Довбика. В параллельном матче сборная Франции обыграла команду Финляндии: точные удары в свой актив записали Карим Бензема и Килиан Мбаппе.