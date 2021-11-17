Італія чи Португалія: з ким зіграє Україна в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022
Збірна України з футболу може зіграти проти чинного чи колишнього чемпіона Європи.
Став відомий склад учасників плей-офф раунду кваліфікації на чемпіонат світу з футболу.
Збірна України, яка виборола путівку в останньому матчі проти збірної Боснії та Герцеговини (2:0), при жеребкуванні буде серед несіяних команд.
Загалом у плей-офф раунді візьмуть участь 12 збірних: 10 команд, які посіли другі місця в групах, плюс дві найкращі з Ліги націй.
Учасники плей-офф кваліфікації на ЧС-2022
Сіяні:
- Португалія
- Шотландія
- Італія
- Росія
- Швеція
- Вельс
Несіяні:
- Туреччина
- Польща
- Північна Македонія
- Україна
- Австрія
- Чехія
Таким чином, суперниками збірної України можуть стати чинні чемпіони Європи — збірна Італії або їхні попередники, переможці Євро-2016, збірна Португалії. Щодо збірної Росії, то з цим суперником, імовірно, українську команду буде розведено.
12 команд розіграють між собою лише три путівки на чемпіонат світу в Катарі. Змагання відбудуться у форматі півфіналу та фіналу, по одному матчу. Ігри заплановані на 24-25 та 28-29 березня 2022 року.
Жеребкування плей-офф раунду відбудеться 26 листопада в Цюріху.
Нагадаємо, що збірна України лише в останньому турі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 змогла посісти друге місце. У матчі Боснія та Герцеговина — Україна команда Олександра Петракова здобула перемогу з рахунком 2:0. Позитивний результат української збірної забезпечили голи Олександра Зінченка й Артема Довбика. У паралельному матчі збірна Франції обіграла команду Фінляндії: точні удари у свій актив записали Карім Бензема та Кіліан Мбаппе.