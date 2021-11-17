Награда непобежденному: Петраков перестанет быть и.о. главного тренера сборной Украины

Сборная Украины по футболу добилась своих первых побед под руководством Александра Петракова. В УАФ планируют утвердить его в качестве главного тренера.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поделился информацией о том, что в среду, 17 ноября, Исполком УАФ собирается официально утвердить Александра Петракова в должности уже главного тренера сборной Украины. Об этом он сказал в эфире канала "Футбол 1".

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"Мы готовили такую прекрасную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером — без приставки "и.о.". На ближайшем Исполкоме это будет предложено", — сказал Андрей Павелко, подчеркнув, что он уверен в том, что представители Исполкома поддержат такое предложение. По словам Павелко, это важная составляющая для подготовки к играм плей-офф украинской сборной.

Напомним, что сборная Украины по футболу, возглавляемая Александром Петраковым, добилась первых побед в групповом этапе отбора на чемпионат мира. Ранее украинская команда обыграла сборную Финляндии в выездном матче, а накануне — сборную Боснии и Герцеговины, для которой, к слову, этот матч представлял лишь имиджевый интерес, поскольку несколько дней назад боснийцы проиграли свою решающую встречу с финнами (1:3).

В общей сложности, Украина выиграла два матча на групповом этапе, при шести ничьих и без поражений. Во всех, кроме парижского матча на "Стад де Франс", сборная забивала первой, но удержать победный счет удалось только в двух. При большем количестве побед Украина могла бы конкурировать с Францией за прямой выход на ЧМ.

Ранее Фокус сообщал, что во время пресс-конференции Александр Петраков подвел итоги групповому турниру и рассказал, что тренерская работа в главной команде страны далась ему непросто. Тренер также выделил нападающего Артема Довбика, забившего второй мяч во встрече с бойсницами. По словам Петракова, если бы игрок "Днепра-1" сделал дубль, то его трансфер уже бы оценивался в $10 млн. Более того, наставник национальной команды пообещал обыграть всех соперников в предстоящих матчах плей-офф и попасть в Катар.