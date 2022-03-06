Матч Шотландия — Украина будет перенесен на июнь, — Дарио Срна

Директор по футболу ФК "Шахтер" заявил, что президент УЕФА уведомил его о переносе матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матч плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022 Шотландия — Украина будет перенесен на июнь, сообщил директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна в эфире проекта "Денисов TIME".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам хорватского экс-футболиста, президент УЕФА Александр Чеферин "передал информацию", что решение по матчу уже принято и он не состоится 24 марта в Глазго. Срна отметил, что Чеферин продолжает помогать украинскому футболу, несмотря на сложную ситуацию в стране.

"Чеферин уверен, что украинские клубы будут играть в Европе. Он большой оптимист, боец, поможет сколько может, да и уже помогает.

Также Чеферин предоставил информацию, что игру сборной Украины переносят на июнь 2022 года. Это означает, что матч, который должен состояться между Украиной и Шотландией, переносится с марта на июнь 2022 года. Он верит в позитив, надеется на мир и ищет решение проблемы, которое будет устраивать всех", — сказал Срна.

Напомним, что по итогам отборочного цикла на ЧМ-2022, сборная Украины заняла второе место в группе и вышла в плей-офф раунд квалификации. Согласно жребию, соперницей нашей команды стала сборная Шотландии.

После этого результата Александр Петраков перестал быть исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины — его утвердили на должности после Исполкома УАФ.

Также в июне и сентябре 2022 года должны состоятся матчи группового этапа Лиги наций 2022/2023. Сборная Украины в этом турнире будет выступать в дивизионе В, где ее соперниками станут команды Шотландии, Ирландии и Армении. Победители четырех групп в Лиге В получат право подняться в дивизион А, чтобы играть с сильнейшими сборными Европы.