Старые знакомые. Сборная Украины узнала соперников по Лиге Наций 2022/2023

Матчи группового этапа состоятся в июне и сентябре 2022 года.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Наций УЕФА 2022/2023.

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Сборная Украины в этом турнире будет принимать участие в дивизионе В. Соперниками команды Александра Петракова стали команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Символично, что сборная Шотландии так же является соперником сборной Украины в плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Этот матч состоится в марте, без опции ответной встречи.

Победители четырех групп в Лиге В получат право подняться в дивизион А, чтобы играть с сильнейшими сборными Европы.

[ + – ] Жеребьевка Лиги Наций УЕФА: соперники сборной Украины

Календарь Лиги Наций 2022/2023

1-й тур: 2-4 июня 2022 года.

2-й тур: 5-8 июня 2022 года.

3-й тур: 9-11 июня 2022 года.

4-й тур: 12-14 июня 2022 года.

5-й тур: 22-24 сентября 2022 года.

6-й тур: 25-27 сентября 2022 года.

Финальный раунд турнира: 14-18 июня 2023 года.

Против сборной Шотландии Украина играла в отборочном цикле на Евро-2008. В Киеве победу праздновали хозяева (2:0), а в гостях сильнее были шотландцы — 3:1.

Со сборной Армении украинская команда пересекалась 8 раз в истории: 5 раз побеждала сборная Украины и трижды была зафиксирована ничья.

Напомним, что Украина могла сохранить место в дивизионе А, но УЕФА присудила нашей команде техническое поражение в последнем матче против команды Швейцарии. Сначала из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины матч был отменен. Но вместо того, чтобы перенести его на нейтральную дату, в УЕФА решили засчитать украинской команде техническое поражение.

Украинская сторона подала апелляцию, но Высший спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил протест. Комиссия подчеркнула, что "УАФ не виновата, а стала несчастной жертвой пандемии COVID-19" и будет требовать от ассоциации оплаты каких-либо расходов в пользу УЕФА и Швейцарской ассоциации футбола.