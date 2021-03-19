Арбитражный суд отклонил апелляцию Украины из-за технического поражения в матче со Швейцарией

Тогда швейцарские власти запретили проведение матча, поскольку в украинской делегации были обнаружены случаи COVID-19.

Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляцию сборной Украины на техническое поражение в матче Лиги Наций со сборной Швейцарии. Об этом говорится в решении суда.

Суд оставил в силе решение УЕФА о присуждении технического поражения 0:3 в матче, который должен был пройти 17 ноября.

Согласно вердикту суда, "правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, когда она пришла к выводу, что из-за отсутствия реальных вариантов изменения расписания, Украинская ассоциация футбола (УАФ) должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся".

Комиссия подчеркнула, что "УАФ не виновата, а стала несчастной жертвой пандемии COVID-19" и ну будет требовать от ассоциации оплаты каких-либо расходов в пользу УЕФА и Швейцарской ассоциации футбола.

Напомним, УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения матча 17 ноября. В свою очередь, в УАФ отметили, что УЕФА и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению поединка, но запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести поединок.

В Швейцарии решили отправить сборную Украины по футболу на карантин, так как ситуация с коронавирусом в команде была "неконтролируемой". Врачей насторожило то, что в сборной за 4 дня COVID-19 диагностировали у 9 человек.

После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат. Негативные тесты сдали, в том числе Жуниор Мораес и Сергей Кривцов, которые получили положительные результаты в Люцерне.