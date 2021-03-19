Арбітражний суд відхилив апеляцію України через технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Тоді швейцарська влада заборонила проведення матчу, оскільки в українській делегації були зафіксовані випадки COVID-19.

Спортивний арбітражний суд Лозанни відхилив апеляцію збірної України на технічну поразку в матчі Ліги Націй зі збірною Швейцарії. Про це йдеться в рішенні суду.

Суд залишив чинним рішення УЄФА про присудження технічної поразки 0:3 в матчі, який повинен був відбутися 17 листопада.

Згідно з вердиктом суду, "правила, викладені в циркулярах УЄФА, були правильно витлумачені та застосовані апеляційною комісією УЄФА, коли вона дійшла висновку, що через відсутність реальних варіантів зміни розкладу, Українська асоціація футболу (УАФ) повинна була нести відповідальність за те, що матч не відбувся".

Комісія підкреслила, що "УАФ не винна, а стала нещасною жертвою пандемії COVID-19" і вимагатиме від асоціації оплати будь-яких витрат на користь УЄФА та Швейцарської асоціації футболу.

Нагадаємо, УЄФА офіційно повідомив Українській асоціації футболу про неможливість проведення матчу 17 листопада. Зі свого боку, в УАФ зазначили, що УЄФА та Швейцарська асоціація футболу були готові до проведення поєдинку, але заборона місцевої влади перекреслює всі надії футбольних організацій провести поєдинок.

У Швейцарії вирішили відправити збірну України з футболу на карантин, оскільки ситуація з коронавірусом у команді була "неконтрольованою". Лікарів насторожило те, що в збірній за 4 дні COVID-19 діагностували у 9 осіб.

Після прибуття до Києва зі Швейцарії всі тести делегації збірної України на коронавірус дали негативний результат. Негативні тести здали, зокрема Жуніор Мораес і Сергій Кривцов, які отримали позитивні результати в Люцерні.