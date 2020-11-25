Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией
Украинская сторона обжалует решение УЕФА о поражении в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Апелляционный комитет УЕФА на заседании принял решение засчитать сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Во время заседания представители Швейцарии и Украины озвучили свои аргументы относительно отмены поединка, после чего было вынесено окончательное решение.
Сборной Украины засчитано поражение со счетом 0:3.
Вице-президент УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что это решение будет обжаловано в Лозанне.
"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", – сказал он.
Напомним, УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения матча 17 ноября.
В Швейцарии решили отправить сборную Украины по футболу на карантин, так как ситуация с коронавирусом в команде была "неконтролируемой". Врачей насторожило то, что в сборной за 4 дня COVID-19 диагностировали у 9 человек.
После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат.
Отмену матча Лиги наций Швейцария-Украина оспорят в суде. Об этом сообщил юрист Украинской ассоциации футбола Денис Бугай. По его словам, действия Швейцарии содержат признаки дискриминации, которая заключается в разном отношении к сборным в одинаковых обстоятельствах.