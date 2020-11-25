Украине присудили техническое поражение в матче со Швейцарией

Украинская сторона обжалует решение УЕФА о поражении в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Апелляционный комитет УЕФА на заседании принял решение засчитать сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Во время заседания представители Швейцарии и Украины озвучили свои аргументы относительно отмены поединка, после чего было вынесено окончательное решение.

Сборной Украины засчитано поражение со счетом 0:3.

Вице-президент УАФ Юрий Записоцкий уже заявил, что это решение будет обжаловано в Лозанне.

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", – сказал он.

Напомним, УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения матча 17 ноября.

В Швейцарии решили отправить сборную Украины по футболу на карантин, так как ситуация с коронавирусом в команде была "неконтролируемой". Врачей насторожило то, что в сборной за 4 дня COVID-19 диагностировали у 9 человек.

После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат.

Отмену матча Лиги наций Швейцария-Украина оспорят в суде. Об этом сообщил юрист Украинской ассоциации футбола Денис Бугай. По его словам, действия Швейцарии содержат признаки дискриминации, которая заключается в разном отношении к сборным в одинаковых обстоятельствах.