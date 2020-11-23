Дискриминация и вмешательство в соревнования: отмену матча Швейцария-Украина оспорят в суде

В Украинской ассоциации футбола отмечают, что в случае проигрыша или ничьей Швейцария должна была покинуть элитный дивизион.

Отмену матча Лиги наций Швейцария-Украина, который должен был пройти в Люцерне 17 ноября, оспорят в суде. Об этом сообщил юрист Украинской ассоциации футбола Денис Бугай в интервью Деловой столице.

По его словам, действия Швейцарии содержат признаки дискриминации, которая заключается в разном отношении к сборным в одинаковых обстоятельствах. Кроме того, Бугай не исключает, что это могло быть вмешательством в результаты соревнований и попыткой устранить украинскую сборную от продвижения в элитный дивизион.

В случае победы в матче украинской сборной или ничьей, Швейцария покидала бы элитный дивизион. Сейчас подготавливается правовая позиция с целью признания действий Швейцарии незаконными и дискриминационными.

Перед судебными органами Швейцарии будут инициированы обращения и судебные процессы для защиты интересов сборной Украины, сообщил юрист.

"Если последние не отреагируют на грубые нарушения прав украинской команды и факты дискриминации, вопрос будет передан на рассмотрение международных организаций", — сообщил Бугай.

Напомним, УЕФА официально уведомил Украинскую ассоциацию футбола о невозможности проведения матча во вторник, 17 ноября.

В Швейцарии решили отправить сборную Украины по футболу на карантин, так как ситуация с коронавирусом в команде была "неконтролируемой". Врачей насторожило то, что в сборной за 4 дня COVID-19 диагностировали у 9 человек.

После прибытия в Киев из Швейцарии все тесты делегации сборной Украины на коронавирус дали отрицательный результат.