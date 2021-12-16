Старі знайомі. Збірна України дізналася суперників у Лізі Націй 2022/2023

Матчі групового етапу відбудуться у червні та вересні 2022 року.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування Ліги Націй УЄФА 2022/2023.

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Збірна України в цьому турнірі братиме участь у дивізіоні В. Суперниками команди Олександра Петракова стали команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Символічно, що збірна Шотландії також є суперником збірної України у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022. Цей матч відбудеться в березні, без опції зустрічі у відповідь.

Переможці чотирьох груп у Лізі В матимуть право піднятися до дивізіону А, щоб грати з найсильнішими збірними Європи.

[ + – ] Жеребкування Ліги Націй УЄФА: суперники збірної України

Календар Ліги Націй 2022/2023

1-й тур: 2-4 червня 2022 року.

2-й тур: 5-8 червня 2022 року.

3-й тур: 9-11 червня 2022 року.

4-й тур: 12-14 червня 2022 року.

5-й тур: 22-24 вересня 2022 року.

6-й тур: 25-27 вересня 2022 року.

Фінальний раунд турніру: 14-18 червня 2023 року.

Проти збірної Шотландії Україна грала у відбірному циклі на Євро-2008. У Києві перемогу святкували господарі (2:0), а в гостях сильнішими були шотландці — 3:1.

Зі збірною Вірменії українська команда перетиналася 8 разів в історії: 5 разів перемагала збірна України та тричі була зафіксована нічия.

Нагадаємо, що Україна могла зберегти місце у дивізіоні А, але УЄФА присудила нашій команді технічну поразку в останньому матчі проти команди Швейцарії. Спочатку через кілька випадків коронавірусу в збірній України матч було скасовано. Але замість того, щоб перенести його на нейтральну дату, в УЄФА вирішили зарахувати українській команді технічну поразку.

Українська сторона подала апеляцію, але Вищий спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив протест. Комісія наголосила, що "УАФ не винна, а стала нещасною жертвою пандемії COVID-19" і вимагатиме від асоціації оплати будь-яких витрат на користь УЄФА та Швейцарської асоціації футболу.