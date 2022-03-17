Україна може здобути пряму путівку на ЧС-2022, — чиновник Футбольної асоціації Уельсу

За словами виконавчого директора Футбольної асоціації Уельсу, такий варіант розглядається у ФІФА.

Виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноел Муні заявив, що збірна України з футболу може здобути пряму путівку на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у листопаді-грудні 2022 року в Катарі. Про це повідомляє видання Tribuna.com з посиланням на The National.

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За словами Муні, ФІФА розглядає такий варіант, щоби підтримати Україну під час військової агресії Росії. За його словами, цей крок був би зручним для ФІФА, але не дуже добрим для Уельсу.

"Нам було б дуже зручно, щоб Україна здобула пряму путівку на ЧС, а решта трьох команд боролася б між собою за ще одне місце.

Це означало б додаткову команду на чемпіонаті світу, оскільки у плей-оф залишається три команди – ми самі, Шотландія та Австрія. А для нас дуже важливо здолати кваліфікацію на чемпіонат світу.

Турнір триває лише 28 днів, тому внести туди додаткову команду дуже непросто. Ми хочемо дати Україні якнайбільше часу, щоб вони заявили, що готові зіграти свій матч у червні", — зазначив функціонер.

Суперницею збірної України у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу стала збірна Шотландії. Спочатку матч планувалося провести 24 березня у Глазго, але через воєнне вторгнення Росії УАФ звернулася до ФІФА з проханням перенести матч.

Фокус повідомляв, що матч Шотландія — Україна було перенесено на червень. Переможець цієї пари мав зіграти з переможцем пари Уельс — Австрія.

Раніше керівництво Польської футбольної спілки заявило про небажання грати проти збірної Росії. У матчі Польща — Росія ФІФА зарахувала російській стороні технічну поразку. Крім того, ФІФА та УЄФА виключили російські клуби та збірні зі всіх турнірів під своєю егідою.