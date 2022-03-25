Знову повз мундіаль: збірна Італії вибула з кваліфікації на ЧС-2022
Чинні чемпіони Європи сенсаційно програли збірній Північної Македонії.
Збірна Італії з футболу вдруге поспіль не змогла пробитися на чемпіонат світу з футболу. "Скудра Адзурра" програла команді Північної Македонії в плей-офф із рахунком 0:1.
Переможці торішнього Євро-2020 максимально ускладнили собі життя у відбірному циклі, програвши боротьбу за перше місце Швейцарії та, як наслідок, пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі. Виправити ситуацію можна було в плей-офф: для цього італійцям необхідно було перемогти спочатку збірну Північної Македонії, а потім упоратися з переможцем пари Португалія — Туреччина.
Але план дав збій ще на першій стадії: італійці в повному бойовому складі не змогли нічого зробити із щільною обороною суперника, а ось недавній суперник України на Євро-2020 свій чи не єдиний шанс використав на всі сто: на другій компенсованій хвилині Александар Трайковський забив переможний м'яч та вивів свою команду у фінал кваліфікації.
Для збірної Італії ця поразка — не лише іміджевий удар. "Скуадра Адзурра" не грала на чемпіонатах світу з 2014 року: на попередній мундіаль у Росії італійці також не кваліфікувалися.
Зазначимо, що лише чотири чинні чемпіони Європи не кваліфікувалися на чемпіонат світу:
- Чехословаччина (1978)
- Данія (1994)
- Греція (2006)
- Італія (2022)
Збірна Північної Македонії за право поборотися за вихід на ЧС-2022 у Катарі зіграє проти збірної Португалії, яка здобула перемогу над командою Туреччини (3:1).
В інших півфіналах збірна Уельс обіграла команду Австрії: лідер валлійців Гарет Бейл забив два м'ячі, а австрійцям допоміг розмочити рахунок захисник Уельсу Девіс.
Ще в одному матчі збірна Швеції в овертаймі дотиснула команду Чехії: переможний гол у свій актив записав Квайсон.
Матч Шотландія – Україна перенесено на червень через війну в Україні. Ще один півфінал, Росія — Польща, не відбувся: ФІФА зарахувала росіянам технічну поразку через військову агресію країни на території України.
ЧС-2022. Плей-офф. Півфінали
Італія — Північна Македонія — 0:1 (0:0)
Гол: Трайковський (90+2)
Португалія — Туреччина — 3:1 (2:0)
Голи: 1:0, Отавіо (15); 2:0, Діогу Жота (42); 2:1, Бурак Їлмаз (65); 3:1, Нуну Мендеш (90+4)
Уельс — Австрія — 2:1 (1:0)
Голи: 1:0, Бейл (25); 2:0, Бейл (51); 2:1, Б.Девіс, автогол (65).
Швеція — Чехія — 1:0 (0:0)
Гол : Квайсон (110)
Фінал кваліфікації на ЧС-2022
Вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу з футболу в Катарі відбудуться 29 березня.
- Польща – Швеція
- Португалія — Північна Македонія
Збірна Уельсу дізнається про свого суперника за результатом матчу Шотландія — Україна.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Раніше Фокус розповідав, що збірна України може здобути пряму путівку на ЧС-2022. Такий варіант озвучив виконавчий директор футбольної асоціації Уельсу Ноел Муні.