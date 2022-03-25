Знову повз мундіаль: збірна Італії вибула з кваліфікації на ЧС-2022

Чинні чемпіони Європи сенсаційно програли збірній Північної Македонії.

Збірна Італії з футболу вдруге поспіль не змогла пробитися на чемпіонат світу з футболу. "Скудра Адзурра" програла команді Північної Македонії в плей-офф із рахунком 0:1.

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Переможці торішнього Євро-2020 максимально ускладнили собі життя у відбірному циклі, програвши боротьбу за перше місце Швейцарії та, як наслідок, пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі. Виправити ситуацію можна було в плей-офф: для цього італійцям необхідно було перемогти спочатку збірну Північної Македонії, а потім упоратися з переможцем пари Португалія — Туреччина.

Але план дав збій ще на першій стадії: італійці в повному бойовому складі не змогли нічого зробити із щільною обороною суперника, а ось недавній суперник України на Євро-2020 свій чи не єдиний шанс використав на всі сто: на другій компенсованій хвилині Александар Трайковський забив переможний м'яч та вивів свою команду у фінал кваліфікації.

Для збірної Італії ця поразка — не лише іміджевий удар. "Скуадра Адзурра" не грала на чемпіонатах світу з 2014 року: на попередній мундіаль у Росії італійці також не кваліфікувалися.

Зазначимо, що лише чотири чинні чемпіони Європи не кваліфікувалися на чемпіонат світу:

Чехословаччина (1978)

Данія (1994)

Греція (2006)

Італія (2022)

Збірна Північної Македонії за право поборотися за вихід на ЧС-2022 у Катарі зіграє проти збірної Португалії, яка здобула перемогу над командою Туреччини (3:1).

В інших півфіналах збірна Уельс обіграла команду Австрії: лідер валлійців Гарет Бейл забив два м'ячі, а австрійцям допоміг розмочити рахунок захисник Уельсу Девіс.

Ще в одному матчі збірна Швеції в овертаймі дотиснула команду Чехії: переможний гол у свій актив записав Квайсон.

Матч Шотландія – Україна перенесено на червень через війну в Україні. Ще один півфінал, Росія — Польща, не відбувся: ФІФА зарахувала росіянам технічну поразку через військову агресію країни на території України.

ЧС-2022. Плей-офф. Півфінали

Італія — Північна Македонія — 0:1 (0:0)

Гол: Трайковський (90+2)

Португалія — Туреччина — 3:1 (2:0)

Голи: 1:0, Отавіо (15); 2:0, Діогу Жота (42); 2:1, Бурак Їлмаз (65); 3:1, Нуну Мендеш (90+4)

Уельс — Австрія — 2:1 (1:0)

Голи: 1:0, Бейл (25); 2:0, Бейл (51); 2:1, Б.Девіс, автогол (65).

Швеція — Чехія — 1:0 (0:0)

Гол : Квайсон (110)

Фінал кваліфікації на ЧС-2022

Вирішальні матчі кваліфікації на чемпіонат світу з футболу в Катарі відбудуться 29 березня.

Польща – Швеція

Португалія — Північна Македонія

Збірна Уельсу дізнається про свого суперника за результатом матчу Шотландія — Україна.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Раніше Фокус розповідав, що збірна України може здобути пряму путівку на ЧС-2022. Такий варіант озвучив виконавчий директор футбольної асоціації Уельсу Ноел Муні.