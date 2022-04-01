Збірна України дізналася про потенційних суперників на ЧС-2022

Для попадання на мундіаль у Катарі збірній України потрібно обіграти Шотландію та Уельс у плей-оф.

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У Досі відбулося жеребкування чемпіонату світу з футболу-2022 року, за підсумками якого визначилися всі групи на стадії групового етапу.

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Збірна України з футболу може потрапити до квартету під літерою В та зіграти проти збірних Англії, Ірану та США. Для того, щоб стати четвертим учасником цієї групи, українська збірна має пройти два етапи у плей-оф кваліфікації: обіграти збірну Шотландії, а потім — збірну Уельсу. Ці матчі відбудуться в червні.

До речі, українські футболісти нещодавно протистояли англійцям: саме родоначальникам футболу збірна України поступилася в 1/4 фіналу Євро-2020.

Зазначимо, що збірна України посіла друге місце у відбірковій групі, поступившись лише чинним чемпіонам світу, збірній Франції. У плей-оф команда Олександра Петракова мала зіграти зі збірною Шотландії. Матч планувався на 24 березня у Глазго, але через війну в Україні підготовку національної збірної до цього матчу було зірвано, а УЄФА запропонував компромісний варіант перенесення гри. У паралельному матчі збірна Уельсу обіграла Австрію і вийшла у фінал плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

Жеребкування ЧС-2022: хто та в якій групі?

З інших груп найцікавішим виглядає квартет Е, до якого потрапили збірні Іспанії, Японії та Німеччини, а четвертим учасником стане одна зі збірних, які розіграють путівку до міжнародного плей-оф.

Сусіди України, збірна Польщі, яка вийшла на ЧС-2022 також через плей-оф, потрапила до квартету С, де зіграє проти збірних Аргентини, Саудівської Аравії та Мексики.

[ + – ] Жеребкування групового етапу ЧС-2022 Фото: ФИФА

Нагадаємо, що чинні чемпіони Європи, збірна Італії з футболу, не вийшла на чемпіонат світу. Італійці поступилися збірній Північної Македонії в півфіналі плей-оф (0:1) і не потрапили на мундіаль удруге поспіль.

Раніше Фокус розповідав, що телеведучий російського телеканалу "Матч ТВ" Антон Анісімов образив футболістів збірної Польщі у прямому ефірі та побажав їм провалу на ЧС-2022.