Телеведучий російського каналу Матч ТВ образив збірну Польщі (відео)

У Росії не пробачили полякам технічну перемогу у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022.

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В ефірі російського спортивного телеканалу "Матч ТВ" стався скандал під час обговорення матчів плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу.

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Телеведучий Антон Анісімов, завершуючи програму, виголосив спіч, спрямований на футболістів збірної Польщі, якій було зараховано технічну перемогу в матчі проти Росії.

Анісімов не стримував емоцій і відверто образив польських футболістів.

"Збірній Польщі я бажаю найбільшого провалу і Левандовському зокрема, на чемпіонаті світу. Хлопці, удачі вам, ви — мерзенні тварюки, всім пока", — сказав Антон Анісімов.

[ + – ] Ведучий Матч ТВ Антон Анісімов образив збірну Польщі

Такий вислів ведучого російського телеканалу зумовлений подіями, що розвивалися навколо плей-оф кваліфікації на ЧС-2022. З початком російської агресії проти України в Польському футбольному союзі почали говорити про небажання грати з Росією. Президент організації відверто заявив, що не хоче "грати з бандитами". Його підтримав президент Польщі Анджей Дуда, а згодом поляки отримали підтримку і від представників Чехії та Швеції, які мали виявити суперника Польщі чи Росії у фіналі кваліфікації.

В УЄФА ухвалили рішення про усунення російських збірних і клубів від участі у змаганнях під егідою організації, а збірна Росії зазнала технічної поразки у матчі проти Польщі.

Наразі невідомо як відреагують на цю заяву Антона Анісімова у ФІФА та УЄФА. Раніше Фокус повідомляв, що 31 березня в Досі відбудеться конгрес ФІФА, на якому може бути ухвалено рішення про виключення Росії з ФІФА.

Також ми розповідали, що збірна Польщі успішно кваліфікувалася на ЧС-2022: у фіналі польські футболісти обіграли збірну Швеції з рахунком 2:0.