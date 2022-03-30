Польща та Португалія кваліфікувалися на ЧС-2022 з футболу (відео)

Капітан польської збірної Роберт Левандовський на матч проти Швеції вийшов із пов'язкою у вигляді прапора України.

Відбулося два матчі фіналу кваліфікації на ЧС-2022 з футболу, що відбудеться у листопаді-грудні поточного року в Катарі.

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За їхніми підсумками визначилися ще два учасники чемпіонату світу. Ще один буде визначений після того, як відбудеться матч Шотландія — Україна в червні. Переможець цієї пари зіграє проти збірної Уельсу, яка раніше забезпечила собі вихід у фінал кваліфікації, обігравши команду Австрії.

Польща — Швеція: огляд матчу

Збірна Польщі, здобувши технічну перемогу над Росією, у фіналі кваліфікації на ЧС-2022 грала проти команди Швеції. Капітан збірної Польщі Роберт Левандовський укотре продемонстрував свою солідарність з Україною, вийшовши на матч із капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора. Він же відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті на початку другого тайму. Гжегож Крихов'як упав у боротьбі із захисником шведської збірної, рефері вказав на "точку" і Левандовський розвів м'яч і воротаря з різних кутів — 1:0.

Шведи мали перевагу за кількістю ударів, але, як каже стара істина, шукати логіки у футболі не варто. Поляки вичекали свій момент і подвоїли перевагу: Зелінський впіймав Даніельсона на помилці, перехопив м'яч і вийшов віч-на-віч із голкіпером Ольсеном — 2:0. До кінця матчу Швеція не встигла ні відігратися, ні хоча б уникнути сухої поразки.

Так, Польща виграла право на участь у ЧС-2022.

Португалія — Північна Македонія: огляд матчу

У паралельному матчі збірна Португалії здобула перемогу над сенсаційною Північною Македонією, яка у півфіналі вибила з розіграшу чинних чемпіонів Європи — збірну Італії. Цього разу дива не сталося: португальці контролювали хід гри та втілили свою перевагу у два забиті м'ячі. На 32-й хвилині Бруну Фернандеш перехопив поперечну передачу македонського захисника, віддав пас на Кріштіану Роналду, дочекався повернення м'яча і влучив у ціль — 1:0.

У середині другого тайму португальці повторили успіх: результативною стала атака 3 у 3, яка увінчалася закиданням на Бруну Фернандеша. Півзахисник збірної Португалії такий шанс не впустив та оформив дубль, попутно встановивши остаточний рахунок у матчі — 2:0.

ЧС-2022: усі учасники

Так, наразі стали відомі 28 учасників чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Європа

Німеччина;

Данія;

Франція;

Бельгія;

Хорватія;

Іспанія;

Сербія;

Швейцарія;

Англія;

Нідерланди;

Португалія;

Польща.

Південна Америка

Бразилія;

Аргентина;

Уругвай;

Еквадор.

Північна Америка

Канада.

Азія

Катар;

Іран;

Південна Корея;

Японія;

Саудівська Аравія.

Африка

Сенегал;

Гана;

Туніс;

Марокко;

Камерун.

Учасники, що залишилися, крім матчу Шотландія — Україна, будуть виявлені в міжконтинентальному плей-оф.

Раніше Фокус розповідав, як збірна Італії з футболу вибула з кваліфікації на чемпіонат світу-2022.