Польша и Португалия квалифицировались на ЧМ-2022 по футболу (видео)

Капитан польской сборной Роберт Левандовски на матч против Швеции вышел с повязкой в виде флага Украины.

Состоялось два матча финала квалификации на ЧМ-2022 по футболу, который состоится в ноябре-декабре текущего года в Катаре.

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По их итогам определилось еще два участника чемпионата мира. Еще один будет выявлен после того, как состоится матч Шотландия — Украина в июне. Победитель этой пары сыграет против сборной Уэльса, которая ранее уже обеспечила себе выход в финал квалификации, обыграв команду Австрии.

Польша — Швеция: обзор матча

Сборная Польши, получив техническую победу над Россией, в финале квалификации на ЧМ-2022 играла против команды Швеции. Капитан сборной Польши Роберт Левандовски в который раз продемонстрировал свою солидарность с Украиной, выйдя на матч с капитанской повязкой в цветах украинского флага. Он же и открыл счет в матче, реализовав пенальти в начале второго тайма. Гжегож Крыховяк упал в борьбе с защитником шведской сборной, рефери указал на "точку" и Левандовски развел мяч и вратаря по разным углам — 1:0.

Шведы имели преимущество по количеству ударов, но как гласит старая истина, искать логики в футболе не стоит. Поляки выждали свой момент и удвоили преимущество: Зелински поймал Даниэльсона на ошибке, перехватил мяч и вышел один на один с голкипером Ольсеном — 2:0. До конца матча Швеция не успела ни отыграться, ни хотя бы уйти от сухого поражения.

Таким образом, Польша выиграла право на участие в ЧМ-2022.

Португалия — Северная Македония: обзор матча

В параллельном матче сборная Португалии одержала победу над сенсационной Северной Македонией, которая в полуфинале выбила из розыгрыша действующих чемпионов Европы — сборную Италии. На этот раз чуда не произошло: португальцы контролировали ход игры и воплотили свое преимущество в два забитых мяча. На 32-й минуте Бруну Фернандеш перехватил поперечную передачу македонского защитника, отдал пас на Криштиану Роналду, дождался возврата мяча и поразил цель — 1:0.

В середине второго тайма португальцы повторили успех: результативной стала атака 3 в 3, которая увенчалась забросом на Бруну Фернандеша. Полузащитник сборной Португалии такой шанс не упустил и оформил дубль, попутно установив окончательный счет в матче — 2:0.

ЧМ-2022: все участники

Таким образом, на данный момент стали известны 28 участников чемпионата мира по футболу 2022.

Европа

Германия

Дания

Франция

Бельгия

Хорватия

Испания

Сербия

Швейцария

Англия

Нидерланды

Португалия

Польша

Южная Америка

Бразилия

Аргентина

Уругвай

Эквадор

Северная Америка

Канада

Азия

Катар

Иран

Южная Корея

Япония

Саудовская Аравия

Африка

Сенегал

Гана

Тунис

Марокко

Камерун

Оставшиеся участники, помимо матча Шотландия — Украина, будут выявлены в межконтинентальном плей-офф.

Ранее Фокус рассказывал, как сборная Италии по футболу выбыла из квалификации на чемпионат мира-2022.