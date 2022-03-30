Польша и Португалия квалифицировались на ЧМ-2022 по футболу (видео)
Капитан польской сборной Роберт Левандовски на матч против Швеции вышел с повязкой в виде флага Украины.
Состоялось два матча финала квалификации на ЧМ-2022 по футболу, который состоится в ноябре-декабре текущего года в Катаре.
По их итогам определилось еще два участника чемпионата мира. Еще один будет выявлен после того, как состоится матч Шотландия — Украина в июне. Победитель этой пары сыграет против сборной Уэльса, которая ранее уже обеспечила себе выход в финал квалификации, обыграв команду Австрии.
Польша — Швеция: обзор матча
Сборная Польши, получив техническую победу над Россией, в финале квалификации на ЧМ-2022 играла против команды Швеции. Капитан сборной Польши Роберт Левандовски в который раз продемонстрировал свою солидарность с Украиной, выйдя на матч с капитанской повязкой в цветах украинского флага. Он же и открыл счет в матче, реализовав пенальти в начале второго тайма. Гжегож Крыховяк упал в борьбе с защитником шведской сборной, рефери указал на "точку" и Левандовски развел мяч и вратаря по разным углам — 1:0.
Шведы имели преимущество по количеству ударов, но как гласит старая истина, искать логики в футболе не стоит. Поляки выждали свой момент и удвоили преимущество: Зелински поймал Даниэльсона на ошибке, перехватил мяч и вышел один на один с голкипером Ольсеном — 2:0. До конца матча Швеция не успела ни отыграться, ни хотя бы уйти от сухого поражения.
Таким образом, Польша выиграла право на участие в ЧМ-2022.
Португалия — Северная Македония: обзор матча
В параллельном матче сборная Португалии одержала победу над сенсационной Северной Македонией, которая в полуфинале выбила из розыгрыша действующих чемпионов Европы — сборную Италии. На этот раз чуда не произошло: португальцы контролировали ход игры и воплотили свое преимущество в два забитых мяча. На 32-й минуте Бруну Фернандеш перехватил поперечную передачу македонского защитника, отдал пас на Криштиану Роналду, дождался возврата мяча и поразил цель — 1:0.
В середине второго тайма португальцы повторили успех: результативной стала атака 3 в 3, которая увенчалась забросом на Бруну Фернандеша. Полузащитник сборной Португалии такой шанс не упустил и оформил дубль, попутно установив окончательный счет в матче — 2:0.
ЧМ-2022: все участники
Таким образом, на данный момент стали известны 28 участников чемпионата мира по футболу 2022.
Европа
- Германия
- Дания
- Франция
- Бельгия
- Хорватия
- Испания
- Сербия
- Швейцария
- Англия
- Нидерланды
- Португалия
- Польша
Южная Америка
- Бразилия
- Аргентина
- Уругвай
- Эквадор
Северная Америка
- Канада
Азия
- Катар
- Иран
- Южная Корея
- Япония
- Саудовская Аравия
Африка
- Сенегал
- Гана
- Тунис
- Марокко
- Камерун
Оставшиеся участники, помимо матча Шотландия — Украина, будут выявлены в межконтинентальном плей-офф.
Ранее Фокус рассказывал, как сборная Италии по футболу выбыла из квалификации на чемпионат мира-2022.