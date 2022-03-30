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Спорт Чемпионат мира по футболу-2022

Польша и Португалия квалифицировались на ЧМ-2022 по футболу (видео)

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Роберт Левандовски, Левандовски Украина, Польша Швеция, ЧМ-2022
Фото: УЕФА | Роберт Левандовски снова поддержал Украину

Капитан польской сборной Роберт Левандовски на матч против Швеции вышел с повязкой в виде флага Украины.

Состоялось два матча финала квалификации на ЧМ-2022 по футболу, который состоится в ноябре-декабре текущего года в Катаре.

По их итогам определилось еще два участника чемпионата мира. Еще один будет выявлен после того, как состоится матч Шотландия — Украина в июне. Победитель этой пары сыграет против сборной Уэльса, которая ранее уже обеспечила себе выход в финал квалификации, обыграв команду Австрии.

Польша — Швеция: обзор матча

Сборная Польши, получив техническую победу над Россией, в финале квалификации на ЧМ-2022 играла против команды Швеции. Капитан сборной Польши Роберт Левандовски в который раз продемонстрировал свою солидарность с Украиной, выйдя на матч с капитанской повязкой в цветах украинского флага. Он же и открыл счет в матче, реализовав пенальти в начале второго тайма. Гжегож Крыховяк упал в борьбе с защитником шведской сборной, рефери указал на "точку" и Левандовски развел мяч и вратаря по разным углам — 1:0.

Шведы имели преимущество по количеству ударов, но как гласит старая истина, искать логики в футболе не стоит. Поляки выждали свой момент и удвоили преимущество: Зелински поймал Даниэльсона на ошибке, перехватил мяч и вышел один на один с голкипером Ольсеном — 2:0. До конца матча Швеция не успела ни отыграться, ни хотя бы уйти от сухого поражения.

Таким образом, Польша выиграла право на участие в ЧМ-2022.

Португалия — Северная Македония: обзор матча

В параллельном матче сборная Португалии одержала победу над сенсационной Северной Македонией, которая в полуфинале выбила из розыгрыша действующих чемпионов Европы — сборную Италии. На этот раз чуда не произошло: португальцы контролировали ход игры и воплотили свое преимущество в два забитых мяча. На 32-й минуте Бруну Фернандеш перехватил поперечную передачу македонского защитника, отдал пас на Криштиану Роналду, дождался возврата мяча и поразил цель — 1:0.

В середине второго тайма португальцы повторили успех: результативной стала атака 3 в 3, которая увенчалась забросом на Бруну Фернандеша. Полузащитник сборной Португалии такой шанс не упустил и оформил дубль, попутно установив окончательный счет в матче — 2:0.

ЧМ-2022: все участники

Таким образом, на данный момент стали известны 28 участников чемпионата мира по футболу 2022.

Европа

  • Германия
  • Дания
  • Франция
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Испания
  • Сербия
  • Швейцария
  • Англия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Польша

Южная Америка

  • Бразилия
  • Аргентина
  • Уругвай
  • Эквадор

Северная Америка

  • Канада

Азия

  • Катар
  • Иран
  • Южная Корея
  • Япония
  • Саудовская Аравия

Африка

  • Сенегал
  • Гана
  • Тунис
  • Марокко
  • Камерун

Оставшиеся участники, помимо матча Шотландия — Украина, будут выявлены в межконтинентальном плей-офф.

Ранее Фокус рассказывал, как сборная Италии по футболу выбыла из квалификации на чемпионат мира-2022.