Росії загрожує виключення з ФІФА, — ЗМІ

Рішення може бути ухвалене на конгресі організації 31 березня.

Головний світовий футбольний орган ФІФА може виключити Росію зі своїх лав, повідомляється на сайті телеканалу "Матч ТВ".

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За інформацією джерела, питання про вигнання російських футбольних органів зі складу ФІФА буде розглянуто на конгресі організації, що відбудеться 31 березня.

За виключення Росії з ФІФА можуть проголосувати такі організації як УЄФА (європейський футбольний союз) та КОНМЕБОЛ (північноамериканський футбольний союз).

Також повідомляється, що президент ФІФА Джанні Інфантіно та азійський футбольний союз схиляються до менш суворого покарання за воєнне вторгнення росіян в Україну.

Наразі точно відомо лише про те, що збірній Росії заборонено проводити міжнародні матчі, а клубам реєструвати нових футболістів. При цьому представники Російського футбольного союзу акредитовані на конгрес ФІФА.

28 лютого ФІФА та УЄФА прийняли рішення усунути всі національні збірні та клуби з Росії від змагань під своєю егідою як санкцію за воєнне вторгнення в Україну. Крім того, збірна Росії зазнала технічної поразки у матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти збірної Польщі.

Санкції зачепили і Білорусь, з території якої в Україну вторгалися російські війська і завдавалися ракетні удари по інфраструктурі українських міст. Зокрема, УЄФА зобов'язав усі білоруські клуби проводити міжнародні матчі на нейтральному полі.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати пряму путівку на ЧС-2022 у Катарі. Такий гіпотетичний сценарій озвучив виконавчий директор Федерації футболу Уельсу Ноел Муні.