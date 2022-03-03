УЄФА зобов'язав білоруські клуби та збірні проводити матчі на нейтральних полях
Білоруський футбол також постраждав через політику президента країни Олександра Лукашенка.
Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення перенести всі міжнародні матчі білоруських клубів і збірних із території Білорусі, повідомляє пресслужба УЄФА,
Відтепер усі білоруські клуби та збірні, які беруть участь у міжнародних змаганнях, мають грати на нейтральному полі. Водночас матчі, в яких білоруські команди є господарями, проходитимуть без глядачів.
"Виконавчий комітет УЄФА має намір проводити додаткові позачергові засідання на регулярній у разі потреби основі, щоб здійснювати переоцінку правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та приймати подальші рішення, якщо це буде потрібно", — наголошується в офіційній заяві.
Зазначимо, що Білорусь бере участь у війні з Україною на стороні Росії. Раніше повідомлялося, що білоруські війська увійшли на територію Чернігівської області. Також повідомлялося, що з території Білорусі на територію України завдавалися ракетні удари.
УЄФА вже ухвалила низку рішень, спрямованих на покарання Росії за військове вторгнення до України. Спочатку в головному футбольному органі Європи було вирішено перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Потім УЄФА посилила санкції, дискваліфікувавши всі російські клуби та збірні з турнірів під своєю егідою.
Також в УЄФА вирішили розірвати контракт із "Газпромом", який був спонсором Ліги чемпіонів УЄФА й інших турнірів під егідою організації. За даними британських ЗМІ, УЄФА втратила близько 80 мільйонів фунтів, але залишилася вірною принципам рівної та чесної гри.