УЕФА обязал белорусские клубы и сборные проводить матчи на нейтральных полях

Белорусский футбол также пострадал вследствие политики президента страны Александра Лукашенко.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести все международные матчи белорусских клубов и сборных с территории Беларуси, сообщает пресс-служба УЕФА,

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Отныне все белорусские клубы и сборные, принимающие участие в международных соревнованиях, должны будут играть на нейтральном поле. Вместе с тем, матчи, в которых белорусские команды являются хозяевами, будут проходить без зрителей.

"Исполнительный комитет УЕФА намерен проводить дополнительные внеочередные заседания на регулярной в случае необходимости основе, чтобы совершать переоценку правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принимать дальнейшие решения, если это потребуется", — отмечается в официальном заявлении.

Отметим, что Беларусь участвует в войне с Украиной на стороне России. Ранее сообщалось, что белорусские войска вошли на территорию Черниговской области. Также сообщалось, что с территории Беларуси по территории Украины наносились ракетные удары.

УЕФА уже приняла ряд решений, направленных на наказание России за военное вторжение в Украину. Сначала в главном футбольном органе Европы было решено перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Затем УЕФА ужесточило санкции, дисквалифицировав все российские клубы и сборные из турниров под своей эгидой.

Также в УЕФА решили расторгнуть контракт с "Газпромом", который был спонсором Лиги чемпионов УЕФА и других турниров под эгидой организации. По данным британских СМИ, УЕФА потеряла порядка 80 миллионов фунтов, но осталась верна принципам равной и честной игры.