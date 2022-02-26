УЕФА расторгнет контракт с "Газпромом", — СМИ

Главный европейский футбольный орган готов к радикальным решениям, несмотря на большие финансовые потери.

Российская компания "Газпром" в ближайшие дни перестанет быть официальным спонсором УЕФА, сообщает издание The Times.

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Такой шаг главного европейского футбольного органа будет предпринят наряду с другими санкциями ведущих спортивных организаций против российской военной агрессии. Накануне, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение расторгнуть контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот", которая была одним из спонсоров клуба.

Отмечается, что УЕФА понесет убытки в 80 миллионов фунтов стерлингов, однако организация готова отказаться от этих денег, чтобы наказать Российскую Федерацию за военное вторжение в Украину. "Газпром" является спонсором Лиги чемпионов и международных соревнований под эгидой УЕФА с 2012 года.

Ранее УЕФА созвала экстренное заседание Исполкома, на котором приняла решение отобрать у Санкт-Петербурга право принимать финал Лиги чемпионов, который запланирован на 28 мая. По итогам заседания было решено, что финальный матч турнира примет Париж.

Под санкции попали и баскетбольные клубы России: им запрещено принимать матчи Евролиги на домашних аренах.

Также сегодня стало известно, что сборная Польши по футболу не хочет играть с Россией в матче плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Президент Польского футбольного Союза Цезарий Кулеша объявил о том, что его ведомство ведет консультации на предмет отказа от этого матча. Он должен состояться на нейтральном поле 24 марта. В комментариях заявление главы Польского футбольного союза поддержал президент Польша Анджей Дуда и один из лидеров национальной команды Роберт Левандовски. Отметим, что в этот же день сборная Украины должна сыграть свой матч против команды Шотландии.