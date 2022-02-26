УЄФА розірве контракт із "Газпромом", — ЗМІ

Головний європейський футбольний орган готовий до радикальних рішень, незважаючи на значні фінансові втрати.

Російська компанія "Газпром" найближчими днями перестане бути офіційним спонсором УЄФА, повідомляє видання The Times.

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Такий крок головного європейського футбольного органу буде здійснено разом з іншими санкціями провідних спортивних організацій проти російської військової агресії. Напередодні англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" вирішив розірвати контракт з російською авіакомпанією "Аерофлот", яка була одним із спонсорів клубу.

Зазначається, що УЄФА зазнає збитків у 80 мільйонів фунтів стерлінгів, проте організація готова відмовитися від цих грошей, щоб покарати Росію за військове вторгнення в Україну. "Газпром" є спонсором Ліги чемпіонів та міжнародних змагань під егідою УЄФА з 2012 року.

Раніше УЄФА скликала екстрене засідання Виконкому, на якому ухвалила рішення відібрати у Санкт-Петербурга право приймати фінал Ліги чемпіонів, який заплановано на 28 травня. За підсумками засідання було вирішено, що фінальний матч турніру прийматиме Париж.

Під санкції потрапили і баскетбольні клуби Росії : їм заборонено приймати матчі Євроліги на домашніх аренах.

Також сьогодні стало відомо, що збірна Польщі з футболу не хоче грати з Росією у матчі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша оголосив про те, що його відомство веде консультації щодо відмови від цього матчу. Він має відбутися на нейтральному полі 24 березня. У коментарях заяву голови Польської футбольної спілки підтримав президент Польща Анджей Дуда та один із лідерів національної команди Роберт Левандовскі. Зазначимо, що цього ж дня збірна України має зіграти свій матч проти команди Шотландії.