УЄФА розірве контракт із "Газпромом", — ЗМІ
Головний європейський футбольний орган готовий до радикальних рішень, незважаючи на значні фінансові втрати.
Російська компанія "Газпром" найближчими днями перестане бути офіційним спонсором УЄФА, повідомляє видання The Times.
Такий крок головного європейського футбольного органу буде здійснено разом з іншими санкціями провідних спортивних організацій проти російської військової агресії. Напередодні англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" вирішив розірвати контракт з російською авіакомпанією "Аерофлот", яка була одним із спонсорів клубу.
Зазначається, що УЄФА зазнає збитків у 80 мільйонів фунтів стерлінгів, проте організація готова відмовитися від цих грошей, щоб покарати Росію за військове вторгнення в Україну. "Газпром" є спонсором Ліги чемпіонів та міжнародних змагань під егідою УЄФА з 2012 року.
Раніше УЄФА скликала екстрене засідання Виконкому, на якому ухвалила рішення відібрати у Санкт-Петербурга право приймати фінал Ліги чемпіонів, який заплановано на 28 травня. За підсумками засідання було вирішено, що фінальний матч турніру прийматиме Париж.
Під санкції потрапили і баскетбольні клуби Росії : їм заборонено приймати матчі Євроліги на домашніх аренах.
Також сьогодні стало відомо, що збірна Польщі з футболу не хоче грати з Росією у матчі плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша оголосив про те, що його відомство веде консультації щодо відмови від цього матчу. Він має відбутися на нейтральному полі 24 березня. У коментарях заяву голови Польської футбольної спілки підтримав президент Польща Анджей Дуда та один із лідерів національної команди Роберт Левандовскі. Зазначимо, що цього ж дня збірна України має зіграти свій матч проти команди Шотландії.