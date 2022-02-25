Євроліга заборонила російським командам проводити матчі в Росії

Домашні матчі російських команд – ЦСКА (Москва), Зеніту (Санкт-Петербург) та казанського УНІКСу – тимчасово переносять на нейтральні майданчики.

Представники команд Євроліги вирішили провести виїзні матчі, що залишилися, з російськими командами за межами країни. В п'ятницю, 25 лютого, керівництво Баскетбольної Євроліги оголосило рішення 18 команд щодо частини сезону 2021/22, що залишилася. Про це повідомляє Euro Hoops.

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Домашні матчі російських команд – ЦСКА (Москва), Зеніту (Санкт-Петербург) та казанського УНІКСу – тимчасово переносять на нейтральні майданчики.

У пресрелізі повідомляють, що 18 команд Євроліги Turkish Airlines провели онлайн-зустріч у п'ятницю і склали план, згідно з яким ігри мають тимчасово перенести за межі РФ.

Ігри російських команд, які планували провести за межами РФ, пройдуть за графіком.

Матч між "ЦСКА" та "Барселоною", який мав відбутися в неділю, 27 лютого, перенесли.

Керівництво Баскетбольної Євроліги розгляне різні варіанти реалізації рішень та представить план на затвердження Виконавчій раді акціонерів.

Такі рішення прийняли для того, щоб забезпечити принцип чесності гри. Так команди зможуть продовжити брати участь у змаганнях та відокремити спорт від політики. Прийняті рішення узгоджують з найвищим пріоритетом Баскетбольної Євроліги щодо захисту недоторканності гравців, тренерів, уболівальників та персоналу.

Керівництво баскетбольної Євроліги продовжить стежити за ситуацією, зокрема, за правилами, які вводять національні та міжнародні влади.

Раніше Фокус повідомляв, що три країни — Польща, Чехія та Швеція — виступили проти проведення футбольних матчів на території Росії. Представники країн Європи засудили вторгнення до України, заявивши, що не хочуть проводити футбольні матчі в РФ.