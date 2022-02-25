Евролига запретила российским командам проводить матчи в России

Домашние матчи российских команд — ЦСКА (Москва), Зенита (Санкт-Петербург) и казанского УНИКСа — временно переносятся на нейтральные площадки.

Представители команд Евролиги решили провести оставшиеся выездные матчи с российскими командами за пределами страны. В пятницу, 25 февраля, руководство Баскетбольной Евролиги объявило решение 18 команд относительно оставшейся части сезона 2021/22. Об этом сообщает Euro Hoops.

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Домашние матчи российских команд — ЦСКА (Москва), Зенита (Санкт-Петербург) и казанского УНИКСа — временно переносятся на нейтральные площадки.

В пресс-релизе сообщается, что 18 команд Евролиги Turkish Airlines провели онлайн-встречу в пятницу и составили план, согласно которому игры должны быть временно перенесены за пределы РФ.

Игры российских команд, которые планировалось провести за пределами РФ, пройдут по графику.

Матч между "ЦСКА" и "Барселоной", который должен был состояться в воскресенье, 27 февраля, перенесен.

Руководство Баскетбольной Евролиги рассмотрит различные варианты реализации решений и представит план на утверждение Исполнительному совету акционеров.

Такие решения были приняты с тем, чтобы обеспечить принцип честности игры. Так команды смогут продолжить участвовать в соревнованиях и отделить спорт от политики. Принятые решения согласуются с высшим приоритетом Баскетбольной Евролиги в том, что касается защиты неприкосновенности игроков, тренеров, болельщиков и персонала.

Руководство баскетбольной Евролиги продолжит следить за ситуацией, в т.ч. за правилами, которые вводят национальные и международные власти.

Ранее Фокус сообщал, что три страны — Польша, Чехия и Швеция — выступили против проведения футбольных матчей на территории России. Представители стран Европы осудили вторжение в Украину, заявив, что не хотят проводить футбольные матчи в РФ.