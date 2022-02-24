Польша, Чехия и Швеция выступили против проведения футбольных матчей в России

Чиновники европейских стран осуждают вторжение в Украину и говорят, что не хотят проводить футбольные матчи в РФ.

Футбольные ведомства Польши, Швеции и Чехии обнародовали совместное заявление, протестуя против проведения матчей плей-офф к Чемпионату мира в Москве. Такое решение объясняется вторжением российских войск на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба Польской футбольной ассоциации.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Руководители футбольных федераций Польши, Швеции и Чехии выступили с категорическим осуждением российской агрессии в Украине. Представители упомянутых стран считают, что по этой причине запланированные на 24 и 29 марта матчи не должны проводиться на территории России.

"Военная эскалация, которую мы наблюдаем, сопряжена с серьезными последствиями и снижением уровня безопасности наших представительств и официальных делегаций", — говорится в заявлении.

Ожидается реакция ФИФА и УЕФА, которые должны предложить возможные альтернативные варианты проведения предстоящих матчей.

Напомним, что чемпионы Формулы-1 выступили с осуждением вторжения России в Украину. Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен заявили, что будут бойкотировать гран-при в российском Сочи. Гонщик команды Aston Martin Себастьян Феттель, четырежды становившийся чемпионом мира, первым выразил протест против войны с Украиной. Феттель также назвал Владимира Путина безумцем.

Ранее Фокус сообщал, что УЕФА проведет экстренное заседание исполкома из-за вторжения России в Украину. Свое решение футбольное ведомство огласит после заседания. Эта встреча запланирована на пятницу 25 февраля в 10 часов по центральноевропейскому времени.