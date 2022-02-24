Польща, Чехія і Швеція виступили проти проведення футбольних матчів у Росії

Чиновники європейських країн засуджують вторгнення в Україну та кажуть, що не хочуть проводити футбольні матчі в РФ.

Футбольні відомства Польщі, Швеції та Чехії оприлюднили спільну заяву, протестуючи проти проведення матчів плей-оф до Чемпіонату світу в Москві. Таке рішення пояснюється вторгненням російських військ на територію України. Про це повідомила пресслужба Польської футбольної асоціації.

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Керівники футбольних федерацій Польщі, Швеції та Чехії виступили з категоричним засудженням російської агресії в Україні. Представники згаданих країн вважають, що з цієї причини заплановані на 24 та 29 березня матчі не повинні проводитись на території Росії.

"Військова ескалація, яку ми спостерігаємо, пов'язана із серйозними наслідками та зниженням рівня безпеки наших представництв та офіційних делегацій", — йдеться у заяві.

Очікується реакція ФІФА та УЄФА, які мають запропонувати можливі альтернативні варіанти проведення майбутніх матчів.

Нагадаємо, що чемпіони Формули-1 виступили із засудженням вторгнення Росії в Україну. Себастьян Феттель і Макс Ферстаппен заявили, що бойкотуватимуть гран-прі в російському Сочі. Гонщик команди Aston Martin Себастьян Феттель, який чотири рази ставав чемпіоном світу, першим висловив протест проти війни з Україною. Феттель також назвав Володимира Путіна безумцем.

Раніше Фокус повідомляв, що УЄФА проведе екстрене засідання виконкому через вторгнення Росії в Україну. Своє рішення футбольне відомство оголосить після засідання. Ця зустріч запланована на п'ятницю 25 лютого о 10 годині за центральноєвропейським часом.