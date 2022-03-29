России грозит исключение из ФИФА, — СМИ

Решение может быть принято на конгрессе организации 31 марта.

Главный мировой футбольный орган ФИФА может исключить Россию из своих рядов, сообщается на сайте телеканала "Матч ТВ".

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По информации источника, вопрос об изгнании российских футбольных органов из состава ФИФА будет рассмотрен на конгрессе организации, который состоится 31 марта.

За исключение России из ФИФА могут проголосовать такие организации, как УЕФА (европейский футбольный союз) и КОНМЕБОЛ (североамериканский футбольный союз).

Также сообщается, что президент ФИФА Джанни Инфантино и азиатский футбольный союз склоняются к менее суровому наказанию за военное вторжение россиян в Украину.

На данный момент точно известно только о том, что сборной России запрещено проводить международные матчи, а клубам — регистрировать новых футболистов. При этом, представители Российского футбольного союза аккредитованы на конгресс ФИФА.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все национальные сборные и клубы из России от соревнований под своей эгидой, в качестве санкции за военное вторжение в Украину. Кроме того, сборная России получила техническое поражение в матче плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022 против сборной Польши.

Санкции коснулись и Беларуси, с территории которой в Украину вторгались российские войска и наносились ракетные удары по инфраструктуре украинских городов. В частности, УЕФА обязал все белорусские клубы проводить международные матчи на нейтральном поле.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Такой гипотетический сценарий озвучил исполнительный директор Федерации футбола Уэльса Ноэл Муни.