Телеведущий российского канала Матч ТВ оскорбил сборную Польши (видео)

В России не простили полякам техническую победу в плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

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В эфире российского спортивного телеканала "Матч ТВ" произошел скандал во время обсуждения матчей плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу.

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Телеведущий Антон Анисимов, завершая программу, произнес спич, направленный на футболистов сборной Польши, которой была засчитана техническая победа в матче против России.

Анисимов не сдерживал эмоций и откровенно оскорбил польских футболистов.

"Сборной Польши я желаю крупнейшего провала и Левандовски в том числе, на чемпионате мира. Ребята, удачи вам, вы — мерзкие твари, всем пока", — сказал Антон Анисимов.

[ + – ] Ведущий Матч ТВ Антон Анисимов оскорбил сборную Польши

Такое высказывание ведущего российского телеканала обусловлено событиями, которые развивались вокруг плей-офф квалификации на ЧМ-2022. С началом российской агрессии против Украины в Польском футбольном союзе начали говорить о нежелании играть с Россией. Президент организации открыто заявил, что не хочет "играть с бандитами". Его поддержал президент Польши Анджей Дуда, а позже поляки получили поддержку и от представителей Чехии и Швеции, которые должны были выявить соперника Польши или России в финале квалификации.

В УЕФА приняли решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой организации, а сборная России получила техническое поражение в матче против Польши.

На данный момент неизвестно как отреагируют на это заявление Антона Анисимова в ФИФА и УЕФА. Ранее Фокус сообщал, что 31 марта в Дохе состоится конгресс ФИФА, на котором может быть принято решение об исключении России из ФИФА.

Также мы рассказывали, что сборная Польши успешно квалифицировалась на ЧМ-2022: в финале польские футболисты обыграли сборную Швеции со счетом 2:0.