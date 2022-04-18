Футбольний скандал: "Динамо" Київ не відпускає гравців у збірну України

Національна збірна України 29 квітня має зібратися на тренувальний збір у Словенії. Керівництво "Динамо" не має наміру переривати серію виставкових матчів, які команда зіграє у квітні-травні.

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Керівництво футбольного клубу "Динамо" (Київ) не відпустить своїх футболістів у національну збірну України для підготовки до матчу плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії. Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс, якого цитує офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

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Незважаючи на те, що головний тренер збірної України Олександр Петраков викликав 12 футболістів "Динамо" на тренувальний збір, який головна команда країни проведе в Словенії, у "Динамо" не мають наміру коригувати своє турне "Матч за мир", яке розплановане на квітень-травень 2022 року.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що переконаний, що в розпорядженні клубу футболісти отримають кращу підготовку до матчів збірної, ніж під керівництвом Петракова.

"Ми обговорювали це питання з Мірчею Луческу. З висоти свого досвіду він вважає, що ігровий потенціал наших виконавців на користь збірної буде використаний раціональніше, якщо в них буде ігрова практика в межах серії товариських благодійних матчів із топклубами Європи, у якій зараз бере участь "Динамо", — заявив Ігор Суркіс.

Він також зазначив, що футболісти "Динамо" приєднаються до національної команди після 23 травня, коли будуть дограні матчі благодійного турне, а також закликав журналістів і функціонерів не гарячкувати та "створити для збірної максимально сприятливі умови підготовки — без істерики та спекуляцій".

Олександр Петраков: позиція "Динамо" — це демарш

Головний тренер збірної України зізнався, що, дізнавшись про позицію київського клубу, був шокований. Петраков заявив, що листа зі списком викликаних футболістів на збір національної команди було розіслано по клубах ще 11 квітня, коли остаточний розклад матчів благодійного туру "Динамо" ще не зверстали.

"Насамперед хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується "Динамо" та яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у вказані за викликом дати? У країні йде війна, всі внутрішні змагання припинені: регламент ФІФА застосовується щодо офіційних матчів, яких зараз наші клуби не мають через війну. Які інтереси відстоює київський клуб зараз?" — сказав Олександр Петраков в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

Коли грає збірна України з футболу?

У червні національна збірна України зіграє 4 або 5 матчів, залежно від успіху в грі кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги над шотландцями на українських футболістів чекає ще один матч проти збірної Вельсу, а також три гри Ліги націй УЄФА.

Матчі збірної України в червні 2022 року

1 червня – Шотландія – Україна (кваліфікація на ЧС-2022);

5 червня (у разі перемоги над Шотландією) – Україна – Вельс (кваліфікація на ЧС-2022);

8 червня – Ірландія – Україна (Ліга націй УЄФА);

11 червня — Україна — Вірменія (Ліга націй УЄФА);

14 червня — Україна — Ірландія (Ліга націй УЄФА).

Нагадаємо, 1 квітня відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яке відбудеться в листопаді-грудні поточного року в Катарі. У разі успішного проходження кваліфікації збірна України потрапить у групу В, де її суперниками будуть команди Англії, Ірану та США.