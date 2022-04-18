Футбольный скандал: "Динамо" Киев не отпускает игроков в сборную Украины

Национальная сборная Украины 29 апреля должна собраться на тренировочный сбор в Словении. Руководство "Динамо" не намерено прерывать серию выставочных матчей, которые команда сыграет в апреле-мае.

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Руководство футбольного клуба "Динамо" (Киев) не отпустит своих футболистов в расположение национальной сборной Украины для подготовки к матчу плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис, которого цитирует официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).

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Несмотря на то, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал 12 футболистов "Динамо" на тренировочный сбор, который главная команда страны проведет в Словении, в "Динамо" не намерены корректировать свое турне "Матч за мир", которое распланировано на апрель-май 2022 года.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что убежден, что в расположении клуба футболисты получат лучшую подготовку к матчам сборной, чем под руководством Петракова.

"Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас участвует "Динамо", — заявил Игорь Суркис.

Он также отметил, что футболисты "Динамо" присоединятся к национальной команде после 23 мая, когда будут доиграны матчи благотворительного турне, а также призвал журналистов и функционеров не горячиться и "создать для сборной максимально благоприятные условия подготовки — без истерики и спекуляций".

Александр Петраков: позиция "Динамо" — это демарш

Главный тренер сборной Украины признался, что узнав о позиции киевского клуба, был шокирован. Петраков заявил, что письмо со списком вызванных футболистов на сбор национальной команды было разослано по клубам еще 11 апреля, когда окончательного расписания матчей благотворительного тура "Динамо" еще не было сверстано.

"Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас?", — сказал Александр Петраков в интервью пресс-службе УАФ.

Когда играет сборная Украины по футболу?

В июне национальной сборной Украины предстоит сыграть 4 или 5 матчей, в зависимости от успеха в игре квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы над шотландцами, украинским футболистам предстоит еще один матч, против сборной Уэльса, а также три игры Лиги наций УЕФА.

Матчи сборной Украины в июне 2022

1 июня — Шотландия — Украина (квалификация на ЧМ-2022);

5 июня (в случае победы над Шотландией) — Украина — Уэльс (квалификация на ЧМ-2022);

8 июня — Ирландия — Украина (Лига наций УЕФА);

11 июня — Украина — Армения (Лига наций УЕФА);

14 июня — Украина — Ирландия (Лига наций УЕФА).

Напомним, 1 апреля состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу, который состоится в ноябре-декабре текущего года в Катаре. В случае успешного прохождения квалификации, сборная Украины попадет в группу В, где ее соперниками будут команды Англии, Ирана и США.