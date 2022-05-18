"Пусть едут к женам работать в постели": Петраков о троих футболистах сборной Украины (видео)

Главный тренер сборной Украины своеобразно отреагировал на вопрос об отчислении из заявки команды Артема Беседина, Дениса Гармаша и Виталия Буяльского.

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Сборная Украины по футболу провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к игре плей-офф квалификации чемпионата мира против сборной Шотландии, который состоится 1 июня в Глазго.

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Главная команда страны играла против хорватского клуба "Риека". Матч завершился вничью со счетом 1:1. Но гораздо интереснее были высказывания главного тренера национальной сборной Александра Петракова. Комментируя отцепление от заявки троих футболистов "Динамо", главный тренер сборной Украины не сдержался от резких аналогий.

"А что – это катастрофа? СМИ обсуждать начинают: не будет Гармаша, не будет Буяльского, не будет Беседина. Не понимаю, странные вопросы. Я главный тренер, у меня есть штаб, мы решение принимаем. В скором времени узнаете ситуацию по заявке. Работать им придется в постели сейчас, они к женам уезжают. Даю им два дня отдыха, пусть к женам едут в постели работать", — рассказал Петраков.

[ + – ] Пресс-конференция Александра Петракова после матча "Риека" - сборная Украины

Также главный тренер сборной Украины не исключил, что его подопечные сыграют еще один матч против команды Демократической Республики Конго. Эта встреча запланирована 26 мая, однако по словам Петракова, вероятность ее проведения равна 90%.

Напомним, что в случае победы над Шотландией, сборная Украины выйдет в финал квалификации на ЧМ-2022, в котором сыграет против сборной Уэльса. Этот матч должен состояться 4 июня 2022 года. Кроме этого, в июне сборная Украины по футболу должна сыграть три матча в Лиге Наций УЕФА.

Фокус рассказывал, что сборная Украины сыграет домашние матчи Лиги Наций в Польше. Номинально домашние матчи против Ирландии и Армении украинская сборная проведет в соседней стране из-за военной агрессии России.

Также мы сообщали о скандале между УАФ и "Динамо" (Киев): руководство киевского клуба отказывалось отпускать футболистов в расположение национальной команды.