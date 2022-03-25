"Для мене більше немає такої держави, як Росія": Олександр Петраков — про війну в Україні

Головний тренер збірної України з футболу зізнався, що не міг повірити, що почалася війна.

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков в інтерв'ю телеканалу "Футбол-1" розповів про своє сприйняття війни Росії проти України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Петракова, в середині лютого він перебував у Туреччині, де відвідував тренувальні збори українських клубів. Тренер зазначає, що коли йому говорили про можливе вторгнення Росії до України, він скептично ставився до цієї інформації. Про те, що розпочалася війна, Олександр Петраков дізнався від сина.

"Коли все сталося, мені зателефонував син і розповів, що розпочалася війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія, ні людей, ні друзів уже в мене там немає", — сказав Петраков в ефірі програми "Футбол News".

Головний тренер збірної України війну переживає в Києві. Він зазначає: тікати зі столиці України не хоче, бо це його рідне місто.

"Я корінний киянин, нікуди не поїхав, перебуваю в Києві в себе вдома. Російською скажу, українською не вийде: "западло кудись їхати", боятися, тікати зі свого рідного міста. Я так вирішив, не хочу, нічого не боюся, я хлопець стійкий", — сказав Олександр Петраков.

Збірна України з футболу 24 березня мала зіграти важливий матч: у півфіналі кваліфікації на чемпіонат світу з футболу підопічні Петракова протистоятимуть команді Шотландії. Цей матч перенесли на червень через війну, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Замість матчу з Україною Шотландія зіграла товариську гру проти збірної Польщі. Для поляків це матчеве вікно стало вільним завдяки рішенню ФІФА про технічну поразку російської збірної в матчі Росія — Польща.

Переможець пари Шотландія – Україна зіграє проти збірної Уельсу. Ця команда напередодні обіграла збірну Австрії з рахунком 2:1. Обидва м'ячі у складі переможців забив їхній лідер — півзахисник Гарет Бейл.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Олександра Петрака затвердили у статусі головного тренера збірної України після успішного проведення відбіркового циклу на ЧС-2022. Збірна України після невдалого старту та низки нічийних результатів змогла посісти друге місце, пропустивши вперед лише чинних чемпіонів світу — збірну Франції.