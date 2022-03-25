"Для меня больше нет такого государства, как Россия": Александр Петраков — о войне в Украине

Главный тренер сборной Украины по футболу признался, что не мог поверить в то, что началась война.

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков в интервью телеканалу "Футбол 1" рассказал о своем восприятии войны России против Украины.

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По словам Петракова, в середине февраля он находился в Турции, где посещал тренировочные сборы украинских клубов. Тренер отмечает, что когда ему говорили о возможном вторжении России в Украину, он скептически относился к этой информации. О том, что началась война, Александр Петраков узнал от сына.

"Когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как Россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет", — сказал Петраков в эфире программы "Футбол News".

Главный тренер сборной Украины войну переживает в Киеве. Он отмечает: бежать из столицы Украины ему не хочется, поскольку это его родной город.

"Я коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве у себя дома. На русском скажу, на украинском не получится: "западло куда-то ехать", бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, не хочу, ничего не боюсь, я парень стойкий", — сказал Александр Петраков.

Сборная Украины по футболу 24 марта должна была сыграть важный матч: в полуфинале квалификации на чемпионат мира по футболу подопечные Петракова будут противостоять команде Шотландии. Этот матч был перенесен на июнь из-за войны, которую Российская Федерация начала против Украины.

Вместо матча с Украиной Шотландия сыграла товарищескую игру против сборной Польши. Для поляков это матчевое окно стало свободным благодаря решению ФИФА о техническом поражении российской сборной в матче Россия — Польша.

Победитель пары Шотландия — Украина сыграет против сборной Уэльса. Эта команда накануне обыграла сборную Австрии со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил их лидер — полузащитник Гарет Бэйл.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Александр Петраков утвержден в статусе главного тренера сборной Украины после успешного проведения отборочного цикла на ЧМ-2022. Сборная Украины после неудачного старта и ряда ничейных результатов смогла занять второе место, пропустив вперед лишь действующих чемпионов мира — сборную Франции.