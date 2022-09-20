Євро-2024 без країни-агресора: збірна РФ з футболу не братиме участі в чемпіонаті Європи

За словами президента УАФ Андрія Павленка, росіян не допустили до жеребкування відбіркового туру, тож найближчим часом міжнародні футбольні змагання їм не світять.

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Збірна Росії з футболу не братиме участі в чемпіонаті Європи 2024 року, оскільки вона не була допущена до жеребкування відбіркового туру й тому пропустить континентальну першість. Про це у Facebook заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

"Росіянам просто нема до чого готуватися. Як і вимагав, Росії не буде 9 жовтня в німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм не світять офіційні міжнародні футбольні змагання!" — написав він у своєму пості.

Водночас Павленко згадав ситуацію навколо тренера збірної України Олександра Петракова, якого російський футбольний союз звинуватив у дискримінації росіян і порушенні політичного нейтралітету у зв'язку із закликами заборонити росіянам брати участь у міжнародних змаганнях. За словами Павленка, УЄФА вже розглянула скаргу й ухвалила рішення оштрафувати Петракова.

"Істерика Росії з приводу головного тренера збірної України Олександра Петракова не варта найменшої уваги, тому що їхню нелогічну скаргу давно розглянула УЄФА. Звичайно, рішення про усунення не було й бути не могло. Винесли попередження та невеликий штраф, який УАФ має честь заплатити.

Раніше повідомлялося, що російський футбольний союз поскаржився в УЄФА на головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова та звинуватив його в розпалюванні ненависті на національній основі та використання футболу для затвердження політичних поглядів. Як доказ провини Петракова навели коментарі, які головний тренер збірної України давав виданням — італійській Corriere dello Sport і російській Sport Express.

Наприкінці березня Петраков в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" заявив, що для нього тепер немає такої країни як Росія. Також він зазначив, що в цій країні він не має і друзів.