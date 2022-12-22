У РФ забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту

Міжнародний союз ковзанярів через війну в Україні вирішив відкликати попередні домовленості із Союзом ковзанярів Росії.

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Російська Федерація втратила право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Міжнародного союзу ковзанярів.

Відомо, що такі заходи Союз вжив у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"На підтвердження Конгресом ISU 2022 року збереження дії положень Комюніке ISU №2469 та тривалої війни в Україні Рада ISU вирішила негайно відкликати попередні домовленості із Союзом ковзанярів Росії", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті організації.

На підтвердження безповоротності такого рішення Міжнародний союз ковзанярів відзначив розгляд нових заявок країн на проведення чемпіонатів з ковзанярського спорту та шорт-треку.

Зауважимо, що Росія отримала право на проведення двох вищезгаданих турнірів у червні 2021 року. Чемпіонат Європи з ковзанярського спорту на окремих дистанціях мав пройти у підмосковній Коломині 5–7 січня 2024 року. Зі свого боку чемпіонат Європи з шорт-треку планувалося провести 12-14 січня того ж року в Сочі.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що збірна РФ з футболу не братиме участі у чемпіонаті Європи у 2024 році. За словами президента УАФ Андрія Павленка, росіян не допустили до жеребкування відбіркового туру.

Фокус також писав, що в самій Росії чемпіонат з картингу перенесли з Криму до Чечні заради безпеки онука Володимира Путіна, який бере участь у них. Таке рішення ухвалено після серії вибухів на військовому аеродромі "Сакі", які прогриміли на початку вересня.