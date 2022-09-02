Заради онука Путіна: чемпіонат РФ із картингу перенесли з Криму після серії вибухів

Після вибухів на окупованому півострові фінал чемпіонату, в якому має брати участь онук російського президента, вирішили провести в Чечні.

9-11 вересня в Євпаторії мав пройти фінал чемпіонату Росії з картингу, проте після вибухів на розташованому неподалік міста військовому аеродромі "Саки" його вирішили перенести в столицю Чечні Грозний, повідомляє "Настоящее Время".

Протоколи змагань свідчать про те, що а чемпіонаті а класі "міні" цього року бере участь 10-річний Роман Фаассен — син старшої доньки Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном. Онук Путіна представляє в змаганнях Москву. Ще один учасник чемпіонату — Сергій Мазепін — молодший син російського олігарха, члена ради директорів "Уралхіму" Дмитра Мазепіна.

Новий розклад чемпіонату, де зазначено перенесення перегонів у Грозний, опубліковано на сайті "Картинг Росії".

Нагадаємо, за даними громадської організації "Кримськотатарський Ресурсний Центр", із 9 по 31 серпня в Криму зафіксували як мінімум 45 "хлопків", їх причиною стали вибухи на військових об'єктах і робота ППО окупантів.

Востаннє кримчани повідомляли про вибухи на півострові 1 вересня. За свідченнями очевидців, близько 4:00 в районі мису Фіолент чули шум ракет, що пролітали, потім прогримів вибух, після чого в небо піднялися російські літаки.

Нещодавно журналісти з'ясували, що молодшу дочку президента РФ Катерину Тихонову завжди охороняє з десяток офіцерів Служби безпеки президента. У Німеччині, де кілька років прожив її чоловік, охорона так намозолила очі спецслужбам, що вони стежили за нею.