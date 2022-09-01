У Севастополі чули вибухи, російська авіація літає над Кримом на надмалих висотах (відео)

Можливо, окупанти вживають запобіжних заходів, щоб не бути поміченими українськими військовими.

У кримських пабліках публікують відео, на яких видно, що російські військові літаки та гелікоптери літають над Кримом на дуже низькій висоті, лякаючи місцевих жителів.

На околицях Бакальської коси в Роздольненському районі на північному заході півострова очевидці зняли проліт над шосе чотирьох літаків. Причому два з них пролетіли так низько, що на дорозі хитало машини. Також з'явилося відео прольоту вертольота над пляжем на околицях Севастополя.

Такі ризиковані маневри пілотів можуть свідчити про те, що вони побоюються бути зафіксованими українськими силами.

Вранці в Севастополі знову чули вибухи

Жителі Балаклави повідомили вранці 1 вересня, що приблизно о 04:00 вони чули шум ракет, що пролітають, а потім у районі мису Фіолент щось зі свистом впало на землю.

"Весь будинок затремтів, — зазначає очевидець. — Після цього в небо піднялися літаки".

"Вранці прокинувся води попити, вікно відчинене було, почув свист, потім дуже гучний вибух й одразу злетіли літаки, — підтверджує інший очевидець. — На ранок набрав знайомого військового, каже, попередньо, вибухнуло кілька літаків і є постраждалі".

За даними громадської організації "Кримськотатарський Ресурсний Центр", з 9 по 31 серпня в Криму зафіксували як мінімум 45 "хлопків", їх причиною стали вибухи на військових об'єктах і робота ППО окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський порекомендував кримчанам не підходити до російських військових об'єктів. Він також попросив їх повідомляти спеціальним службам будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе швидше звільнити Крим.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для кримчан на час активної фази деокупації. Він також порадив мирним жителям перевірити укриття.