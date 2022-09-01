В Севастополе слышали взрывы, российская авиация летает над Крымом на сверхмалых высотах (видео)

Возможно, оккупанты принимают меры предосторожности, чтобы не быть замеченными украинскими военными.

В крымских пабликах публикуют видео, на которых видно, что российские военные самолеты и вертолеты летают над Крымом на очень низкой высоте, пугая местных жителей.

В окрестностях Бакальской косы в Раздольненском районе на северо-западе полуострова очевидцы сняли пролет над шоссе четырех самолетов. Причем два из них пролетели так низко, что на дороге шатало машины. Также появилось видео пролета вертолета над пляжем в окрестностях Севастополя.

Такие рискованные маневры пилотов могут свидетельствовать о том, что они опасаются быть обнаруженными украинскими силами.

Утром в Севастополе опять слышали взрывы

Жители Балаклавы сообщили утром 1 сентября, что около 4:00 они слышали шум пролетающих ракет, а затем в районе мыса Фиолент что-то со свистом упало на землю.

"Весь дом задрожал, — отмечает очевидец. — После этого в небо поднялись самолеты".

"Утром проснулся воды попить, окно открыто было, услышал свист, затем очень громкий хлопок и сразу взлетели самолеты, — подтверждает другой очевидец. — На утро набрал знакомого военного, говорит, предварительно, взорвалось несколько самолетов и есть пострадавшие".

По данным общественной организации "Крымскотатарский Ресурсный Центр", с 9 по 31 августа в Крыму зафиксировали как минимум 45 "хлопков", их причиной стали взрывы на военных объектах и работа ПВО оккупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал крымчан не подходить к российским военным объектам. Он также попросил их сообщать специальным службам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет быстрее освободить Крым.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для крымчан на время активной фазы деоккупации. Он также посоветовал мирным жителям проверить убежища.