"Держитесь подальше от российских военных объектов": Зеленский обратился к украинцам в Крыму (видео)

Президент попросил украинских граждан не подходить к российским военным объектам, а также сообщать специальным службам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет освободить Крым быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины в Крыму не подходить к российским военным объектам. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

По словам главы государства, украинские военные делают все возможное, чтобы каждый российский оккупант почувствовал ответ Украины на террор, который устроила РФ.

Зеленский подчеркнул, что на всех оккупированных территориях — от Крыму до Харьковской области — не будет безопасных мест для российских захватчиков. Украинские военные будут уничтожать все склады и штабы армии РФ.

Украинский лидер обратился к украинцам, которые проживают в Крыму. Он попросил их не подходить к российским военным объектам, а также сообщать специальным службам Украины любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет освободить Крым быстрее.

[ + – ] Зеленский обратился с просьбой к украинцам в Крыму

Ранее Зеленский заявил, что для восстановления инфраструктуры Украины после полномасштабной войны может понадобиться от 600 до 800 млрд долларов.

Также мы писали, что Зеленский обратился к ВС РФ на оккупированной Украине.