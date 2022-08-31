"Тримайтеся подалі від російських військових об'єктів": Зеленський звернувся до українців у Криму (відео)

Президент попросив українських громадян не підходити до російських військових об'єктів, а також повідомляти спеціальним службам будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе звільнити Крим швидше.

Президент України Володимир Зеленський порадив громадянам України у Криму не підходити до російських військових об'єктів. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

За словами глави держави, українські військові роблять усе можливе, аби кожен російський окупант відчув відповідь України на терор, який влаштувала РФ.

Зеленський наголосив, що на всіх окупованих територіях – від Криму до Харківської області – не буде безпечних місць для російських загарбників. Українські військові знищуватимуть усі склади та штаби армії РФ.

Український лідер звернувся до українців, які мешкають у Криму. Він попросив їх не підходити до російських військових об'єктів, а також повідомляти спеціальним службам будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе звільнити Крим швидше.

[ + – ] Зеленський звернувся з проханням до українців у Криму

Раніше Зеленський заявив, що для відновлення інфраструктури України після повномасштабної війни може знадобитися від 600 до 800 млрд. доларів.

Також ми писали, що Зеленський звернувся до ЗС РФ на окупованій Україні.