Відновлення України може коштувати $600-800 млрд, — Зеленський

Через продовження бойових дій союзники та Київ, за словами президента, зараз могли б зосередитись на відновленні освітньої, транспортної та житлової інфраструктури.

Для відновлення інфраструктури України після повномасштабної війни може знадобитися від 600 до 800 млрд доларів. Про це заявив український президент Володимир Зеленський, виступаючи у відеозверненні до Руху підприємств Франції MEDEF.

За його словами, на сьогодні складно назвати конкретну суму, яка буде потрібна для відновлення інфраструктури України, оскільки активні бойові дії продовжуються.

Разом із цим Володимир Зеленський припустив, що для цих цілей, можливо, доведеться виділяти від 600 до 800 млрд доларів. Ця сума, за словами президента, публічно озвучувалася під час саміту в Лугано. Через те, що повномасштабна війна в країні продовжується, союзники Києва могли б зосередитися на більш "швидких речах", які вимагають негайного надання коштів.

"600-800 мільярдів — це те, що говорили в Лугано. Я б зосереджувався зараз на відновленні певної інфраструктури, зокрема освітньої, портової, транспортної та житлової", — продовжив Зеленський під час звернення до Руху підприємств Франції.

Окрім цього, український президент закликав MEDEF приєднатися до повоєнного відновлення нашої країни, оскільки Київ готовий надати своїм союзникам у такому разі тисячі нових робочих місць. Зеленський вважає, що іноземні енергокомпанії можуть приєднатися до видобутку газу, розвитку "зеленої" та атомної енергетик України.

"Запрошуємо автомобільні компанії до локалізації виробництва електрокарів і комплектувальних. Запрошуємо продуктові компанії в агропереробку та виробництво продуктів харчування для 40-мільйонного ринку України й усього ринку Європи, до якого ми повністю інтегровані. І ми прийдемо на всю окуповану Росією територію України, щоб повернути і цю територію у Європу", — резюмував глава держави.

[ + – ] Для відновлення України може знадобитися від 600 до 800 млрд доларів

Варто зазначити, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підрахував обсяги відновлення інфраструктури України після війни. За словами німецького політика, репарації на відновлення життя нашої країни в кілька разів перевищать суму, яка була потрібна для реалізації Плану Маршалла.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповів, що являє собою План Маршалла для України і хто з європейських союзників готовий вкласти кошти у відновлення української інфраструктури.