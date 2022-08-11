Більше, ніж план Маршалла: Шольц підрахував, скільки коштуватиме відновлення України

Канцлер Німеччини висловив думку, що репарації на відновлення України від наслідків війни у кілька разів перевищать суму, яка знадобилася Європі, щоб відновитися після Другої світової.

Відновлення України після війни з Росією вимагатиме більше грошових вливань, ніж свого часу було витрачено за "планом Маршалла" для реновації Європи після Другої світової. Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц на літній пресконференції 11 серпня.

"Це буде великим завданням, яке лише незначною мірою можна порівняти з планом Маршалла. Це щось більше", — сказав Шольц, коли розмова зайшла про Україну.

За його словами, на ліквідацію наслідків російсько-української війни підуть мільярди.

До речі, під час виступу у Бундестазі 22 червня Шольц вже торкався цього питання. Тоді канцлер Німеччини заявив, що відновлення України вимагатиме багато мільярдів доларів та євро. До того ж, реалізувати це завдання за кілька років не вдасться. На думку Шольца, відновлення нашої держави затягнеться на десятки років і стане справою життя кількох поколінь.

Що таке "план Маршалла"

Так називають програму допомоги Європі після Другої світової війни, висунуту 1947 року американським державним секретарем Джорджем Маршаллом.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що сумнівається в ідеї заборони видачу віз російським громадянам. За його словами, відповідальність за вторгнення в Україну особисто несе президент Росії Володимир Путін.

Крім того, Фокус писав, що канцлер ФРН Олаф Шольц, оглядаючи місце зберігання турбіни для газопроводу "Північний потік", міг дати привід "Газпрому" не запускати прокачування газу до Європи. Таку заяву в ефірі пропагандистського шоу "Соловйов LIVE" зробив заступник гендиректора Інституту національної енергетики Олександр Фролов.