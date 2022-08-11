"Війна Путіна": Шольц засумнівався у можливості заборони видачі віз росіянам

Євросоюз вжив безліч заходів та санкцій проти тих людей, які "підтримують владні структури в Росії", зокрема проти російських олігархів, сказав політик.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сумнівається у ідеї заборони на видачу віз російським громадянам. За його словами, відповідальність за вторгнення до України несе лідер Кремля Володимир Путін. Про це він повідомив на літній пресконференції, повідомляє німецьке видання Merkur.

"Це війна Путіна. І тому мені важко ухвалити цю ідею", — сказав політик.

За словами канцлера, Євросоюз вжив безліч заходів та санкцій проти тих людей, які "підтримують владні структури в Росії", зокрема проти російських олігархів.

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"Ми ввели дуже далекосяжні санкції, які торкаються олігархів. Якщо ми їх санкції направимо проти всіх, зокрема проти невинних, це, швидше, послабить вжиті заходи", — додав Шольц.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що в ЄС обговорюють введення заборони на видачу шенгенських віз росіянам. В уряді Німеччини розповіли, що питання щодо закриття Шенгенської зони для громадян РФ на обговорення винесли кілька країн Євросоюзу.

Крім того, 11 серпня Латвія визнала Росію країною-спонсором тероризму. Рішення підтримали дві третини депутатів латвійського парламенту, які закликали колег з інших країн наслідувати їхній приклад.

Тим часом в Естонії вирішили перестати впускати в країну російських громадян, які мають шенгенські візи, однак є винятки. За словами глави МЗС країни, санкції стосовно громадян Росії набудуть чинності за тиждень.