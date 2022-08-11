"Тикав пальцями": в РФ заявили, що Олаф Шольц міг пошкодити турбіну "Північного потоку"

Співробітники заводу Siemens нібито порушили протокол безпеки, пропустивши німецького канцлера до приміщення, де є важлива деталь — турбіна, від якої залежать постачання газу в Європу. "Підходить, хапає руками, тикає пальцями, може, жуйку там залишає, може, гайку відкрутив і поклав у кишеню", — обурився представник Інституту національної енергетики РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц, оглядаючи місце зберігання турбіни для газопроводу "Північний потік", міг дати привід "Газпрому" не запускати прокачування газу в Європу. Таку заяву в ефірі пропагандистського шоу "Соловьев LIVE" зробив заступник гендиректора Інституту національної енергетики Олександр Фролов.

Зокрема, російський урядовець припустив, що Олаф Шольц міг ускладнити процедуру передавання газотурбіни з Канади до ФРН. За словами Фролова, німецький канцлер особисто брав участь в огляді турбіни "Північного потоку", за підсумками якого заявив про її повну готовність до використання.

Фролов стверджує, що на відео не було видно контейнера, який мали б використовувати для транспортування турбін авіасполученням. До того ж, чиновник обурився тим, що Олафа Шольца допустили до огляду важливої деталі газопроводу "Північний потік", яка була доставлена до Канади для проведення позапланового ремонту.

"Можна, звичайно, сказати: це ж цілий канцлер Німеччини. Але з погляду взаємин Siemens і "Газпрому" ця людина — ніхто, абсолютно лівий, немає стосунку ні до першої, ні до другої компанії. Чому для нього відкрили цю турбіну, чому він її дивиться і зазирає усередину?" — обурився Фролов в ефірі шоу Соловйова.

Заступник гендиректора Інституту наценергетики припустив, що допуск Олафа Шольца до газотурбіни дає привід монополісту — компанії "Газпром" не приймати турбіну з Канади після проведення ремонту. На думку Фролова, німецький канцлер міг навіть ненароком пошкодити необхідне для роботи "Північного потоку" устаткування.

"Навіщо для нього розпакували, йому показують. Огородження немає. Підходить Шольц, хапає руками, тикає пальцями, може, жуйку там залишає, може, гайку відкрутив і поклав у кишеню", — продовжив чиновник.

Нагадаємо, 11 липня "Газпром" оголосив про зупинення прокачування газу в Європу через "Північний потік". Монополіст це рішення пояснив тим, що Канада не повернула газотурбіну виробництва Siemens після ремонту. Уряд Німеччини закликав канадську владу повернути Росії обладнання, що потрапило під санкції, оскільки це дозволяє Кремлю не запускати прокачування газу через трубопровід.

Пізніше стало відомо, що Канада поверне "Газпрому" турбіну Siemens і посилить санкції проти країни-агресора. МЗС України, зі свого боку, виступило проти такої ініціативи Оттави та попередило, що Росія продовжить використовувати енергетику як метод впливу на інші країни.

Світовий конгрес українців і представники діаспори в Канаді у відповідь на рішення Оттави подали позов із вимогою не повертати Росії турбіну Siemens для відновлення роботи "Північного потоку". Після транспортування обладнання у Німеччину важливу деталь трубопроводу проінспектував канцлер ФРН Олаф Шольц. Політик після візиту на завод Siemens дійшов висновку, що турбіна готова до відправлення у Росію.