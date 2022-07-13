Українці в Канаді подали позов, щоб РФ не отримала турбіни для "Північного потоку"

Обладнання обслуговували в Монреалі й тепер хочуть повернути. Володимир Зеленський попередив, що країні-терористу не можна давати санкційні винятки за жодних умов.

Світовий конгрес українців і представники діаспори в Канаді подали позов, щоб уряд країни не повертав турбіну Siemens для "Північного потоку". Про це пише газета National Post.

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Турбіну обслуговували в Монреалі й тепер хочуть повернути назад у Росію. Українці закликають не робити цього та в майбутньому не обслуговувати російські газові турбіни.

"Рішення Канади порушити санкції та відправити турбіну Siemens назад у РФ — це серйозна помилка з жахливими наслідками. Не можна давати країні-терористу інструменти для фінансування вбивств десятків тисяч невинних людей", — заявив генеральний директор конгресу Пол Грод.

Директор конгресу вважає, що є прийнятніші рішення цього питання, ніж піддатися вимогам країни-агресора. Один із варіантів — постачання російського газу в Європу через українську ГТС.

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"Страждає весь світ. Зростання цін на продукти й газ, сильний дефіцит продовольства, інфляція. Все це відповідальність президента Росії Володимира Путіна. Потрібно бути дуже рішучими та принциповими, тому що він використовує будь-яке коливання", — прокоментував Грод.

Зеленський закликає Канаду не відступати

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 липня заявив про неприйнятність виключення із санкцій для турбіни газопроводу "Північний потік".

Державі-терористу не можна давати виняток у санкціях за жодних умов, зазначив він.

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"Яких винятків воно захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне, причому небезпечне не лише для України, а й для всіх країн демократичного світу", — попередив президент.

Рішення про виключення з режиму санкцій Москва сприйме тільки як прояв слабкості.

"Можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити в найгостріший момент постачання газу в Європу", — сказав глава держави.

"Образа українців"

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон сказав, що проблеми з природним газом у Європі є значними, і Канада прагне зробити все можливе, щоб допомогти.

"Це не просто питання незручності чи проблеми з доступністю й гаманцями. Це фундаментальна загроза здатності забезпечувати громадян предметами першої необхідності — теплом у будинках і паливом для перевезення продуктів харчування й інших товарів", — зазначив міністр.

Членкиня Палати громад Канади Гезер Макферсон заявила, що Канада ризикує втратити довіру до решти режиму санкцій після винятків для російської турбіни.

"Таке рішення шокує та розчаровує, це справжня образа українців. Канадці очікують, що влада виявить справжню солідарність із Україною", — наголосила вона.

Нагадаємо, що Росія з 11 липня припинила постачати газ у Європу газопроводом "Північний потік", пояснивши це плановим ремонтом і перевірками.

У Кремлі говорили про збільшення постачання газу "Північним потоком" після того, як Канада віддасть газову турбіну.