Украинцы в Канаде подали иск, чтобы РФ не получила турбины для "Северного потока"

Оборудование обслуживали в Монреале и теперь хотят вернуть. Владимир Зеленский предупредил, что стране-террористу нельзя давать санкционные исключения ни при каких условиях.

Всемирный конгресс украинцев и представители диаспоры в Канаде подали иск, чтобы правительство страны не возвращало турбину Siemens для "Северного потока". Об этом пишет газета National Post.

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Турбину обслуживали в Монреале и теперь хотят вернуть обратно в Россию. Украинцы призывают не делать это и в будущем не обслуживать российские газовые турбины.

"Решение Канады нарушить санкции и отправить турбину Siemens обратно в РФ – это серьезная ошибка с ужасными последствиями. Нельзя давать стране- террористу инструменты для финансирования убийств десятков тысяч невинных людей", — заявил генеральный директор конгресса Пол Грод.

Директор конгресса полагает, что есть более приемлемые решения этого вопроса, чем поддаться требованиям страны-агрессора. Один из вариантов – поставка российского газа в Европу через украинскую ГТС.

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"Страдает весь мир. Рост цен на продукты и газ, сильный дефицит продовольствия, инфляция. Все это ответственность президента России Владимира Путина. Нужно быть очень решительными и принципиальными, потому что он использует любое колебание", – прокомментировал Грод.

Зеленский призывает Канаду не отступать

Президент Украины Владимир Зеленским в вечернем видеообращении 12 июля заявил о неприемлемости исключения из санкций для турбины газопровода "Северный поток"

Государству-террористу нельзя давать исключение в санкциях ни при каких условиях, отметил он.

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"Каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен, причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – предупредил президент.

Решение об исключении из санкционного режима Москва воспримет только как проявление слабости.

"Можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставку газа в Европу", – сказал глава государства.

"Оскорбление украинцев"

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сказал, что проблемы с природным газом в Европе значительны, и Канада стремится сделать все возможное, чтобы помочь.

"Это не просто вопрос неудобства или проблемы с доступностью и кошельками. Это фундаментальная угроза способности обеспечивать граждан предметами первой необходимости – теплом в домах и топливом для перевозки продуктов питания и прочих товаров", – отметил министр.

Член Палаты общин Канады Хезер Макферсон заявила, что Канада рискует потерять доверие к остальной части режима санкций после исключений для российской турбины.

"Такое решение шокирует и разочаровывает, это настоящее оскорбление украинцев. Канадцы ожидают, что власти проявят настоящую солидарность с Украиной", – подчеркнула она.

Напомним, что Россия с 11 июля прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток", объяснив это плановым ремонтом и проверками.

В Кремле говорили об увеличении поставок газа по "Северному потоку" после того, как Канада отдаст газовую турбину.