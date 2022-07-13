Украинцы в Канаде подали иск, чтобы РФ не получила турбины для "Северного потока"
Оборудование обслуживали в Монреале и теперь хотят вернуть. Владимир Зеленский предупредил, что стране-террористу нельзя давать санкционные исключения ни при каких условиях.
Всемирный конгресс украинцев и представители диаспоры в Канаде подали иск, чтобы правительство страны не возвращало турбину Siemens для "Северного потока". Об этом пишет газета National Post.
Турбину обслуживали в Монреале и теперь хотят вернуть обратно в Россию. Украинцы призывают не делать это и в будущем не обслуживать российские газовые турбины.
"Решение Канады нарушить санкции и отправить турбину Siemens обратно в РФ – это серьезная ошибка с ужасными последствиями. Нельзя давать стране- террористу инструменты для финансирования убийств десятков тысяч невинных людей", — заявил генеральный директор конгресса Пол Грод.
Директор конгресса полагает, что есть более приемлемые решения этого вопроса, чем поддаться требованиям страны-агрессора. Один из вариантов – поставка российского газа в Европу через украинскую ГТС.
"Страдает весь мир. Рост цен на продукты и газ, сильный дефицит продовольствия, инфляция. Все это ответственность президента России Владимира Путина. Нужно быть очень решительными и принципиальными, потому что он использует любое колебание", – прокомментировал Грод.
Зеленский призывает Канаду не отступать
Президент Украины Владимир Зеленским в вечернем видеообращении 12 июля заявил о неприемлемости исключения из санкций для турбины газопровода "Северный поток"
Государству-террористу нельзя давать исключение в санкциях ни при каких условиях, отметил он.
"Каких исключений оно захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен, причем опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира", – предупредил президент.
Решение об исключении из санкционного режима Москва воспримет только как проявление слабости.
"Можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставку газа в Европу", – сказал глава государства.
"Оскорбление украинцев"
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сказал, что проблемы с природным газом в Европе значительны, и Канада стремится сделать все возможное, чтобы помочь.
"Это не просто вопрос неудобства или проблемы с доступностью и кошельками. Это фундаментальная угроза способности обеспечивать граждан предметами первой необходимости – теплом в домах и топливом для перевозки продуктов питания и прочих товаров", – отметил министр.
Член Палаты общин Канады Хезер Макферсон заявила, что Канада рискует потерять доверие к остальной части режима санкций после исключений для российской турбины.
"Такое решение шокирует и разочаровывает, это настоящее оскорбление украинцев. Канадцы ожидают, что власти проявят настоящую солидарность с Украиной", – подчеркнула она.
Напомним, что Россия с 11 июля прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток", объяснив это плановым ремонтом и проверками.
В Кремле говорили об увеличении поставок газа по "Северному потоку" после того, как Канада отдаст газовую турбину.