Канада не отдавала турбину: "Газпром" прекратил подачу газа по "Северному потоку"

Остановку трубопровода в России объяснили техническими работами. Но еще в июне Канада из-за антироссийских санкций задержала возврат газоперекачивающих агрегатов после ремонта.

Россия с 11 июля прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток". Об этом говорится в пресс-релизе оператора Nord Stream AG.

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Газ не будут поставлять по двум ниткам газопровода до 21 июля. Такое решение пояснили плановыми профилактическими работами, тестированием механических компонентов и систем автоматизации.

"График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG", – предупредила компания.

Санкции против РФ отразились на поставках газа

"Газпром" еще 14 июня предупредил о снижении поставок газа по "Северному потоку". Причина – задержка ремонта газоперекачивающих агрегатов от компании Siemens в Канаде.

Но канадские санкции против РФ повлияли на возврат деталей после ремонта в Монреале. Из-за этого суточный объем поставок газа оператор снизил до 100 млн кубометров при плановом объеме 167 млн кубов в сутки.

А 15 июня "Газпром" вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель. После этого по "Северному потоку" удалось прокачать лишь 67 млн кубометров газа в сутки.

Вице-канцлер Германии, министр экономики Германии Роберт Хабек 7 июля призывал Канаду вернуть турбину, которая попала под санкции РФ. Украина выступила против.

Конгресс украинцев в письме премьер-министру Канады Джастину Трюдо предупреждал, что судьба турбины – это "испытание решительности Канады в изоляции РФ".

"Северный поток" – что это за газопровод

Морской трубопровод "Северный поток" из России в Германию протяженностью 1224 км проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая возле российского Выборга до немецкого города Лубмин.

[ + – ] В прошлом году газопровод "Северный поток" доставил в Европу 59,2 млрд кубометров российского газа

Его начали строить в 2010 году, а поставлять газ начали осенью 2012 года. Максимальная пропускная способность газопровода – 55 млрд кубометров в год.

В 2021 году по газопроводу "Северный поток" доставили в Европу 59,2 млрд кубометров российского газа.

Напомним, что в РФ обещали увеличить поставки газа по "Северному потоку", если Канада отдаст газовую турбину.

Правительство Германии 21 июня хотело объявить режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками газа из РФ.